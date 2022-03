Most w ogrodzie Pałacu Branickich w remoncie. Białostoczan to cieszy

Marzec 18, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Trwa remont i przebudowa mostu w ogrodzie dolnym Pałacu Branickich. Do wakacji most wraz ze słupkami, balustradami oraz nawierzchnią ma być gotowy.

Podczas remontu mostu w Ogrodzie Branickich m.in. przebudowana zostanie nawierzchnia i balustrady. Schody od strony rzeźby „sfinksów” zostaną rozebrane. Nawierzchnia dojścia do mostu od strony ul. Akademickiej zostanie utwardzona. Od strony salonu ogrodowego wykonana zostanie nawierzchnia żwirowa. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie konstrukcji mostu. Na realizację prac miasto uzyskało pozwolenie konserwatorskie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

– Robimy szalunki, będą prace betonowe, są już oczyszczone ściany ze starych tynków, wszystko zostanie wypiaskowane, a ubytki naprawione. Robimy też dojścia do mostu po obydwu stronach i umacniamy skarpy stawu. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem – mówi jeden z pracowników firmy wykonującej remont mostu.

I przyznaje, że białostoczanie cały czas zaglądają, są zainteresowani tym, co się dzieje i jak wyglądają postępy prac.

– Przychodzę tu często i widzę – nie ma przerwy, nikt się nie obija. Widać postępy. Na sezon turystyczny będzie idealnie – cieszy się pani Ewa, która na bieżąco śledzi prace.

Nie tylko most, ale i tereny zielone wokół będą zagospodarowane. Zdaniem pana Marka, który na spacer wybrał się z rodziną, wygląda to obiecująco.

– Ta część parku wymagała tego remontu. To co robią tu i w okolicach mostu to dobra inwestycja – przyznaje białostoczanin.

Do wakacji most wraz ze słupkami, balustradami oraz nawierzchnią będzie gotowy – zapewnia Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. (at)