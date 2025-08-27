Moricon 2025 – największy konwent mangowy w Podlaskiem! Posłuchaj rozmowy

27 sierpnia, 2025

Joanna Andrejuk, Maria Orzechowska, Victoria Tekień – koordynatorki Moricon2025 fot. Paweł Cybulski Joanna Andrejuk, Maria Orzechowska, Victoria Tekień – koordynatorki Moricon2025 fot. Paweł Cybulski

Już po raz czwarty fani mangi, anime i kultury japońskiej spotkają się w Białymstoku na Moriconie – największym konwencie mangowym w województwie podlaskim. W dniach 5–7 września 2025 roku kampus Politechniki Białostockiej zmieni się w kolorową przestrzeń pełną warsztatów, prelekcji, konkursów i niezwykłych cosplayów.

Morikon – przestrzeń dla pasjonatów popkultury

Jak podkreślają organizatorki wydarzenia z Fundacji „Wielka Żaba” – Joanna Andrejuk, Maria Orzechowska i Victoria Tekień – konwenty mangowe to nie tylko spotkania fanów anime i japońskiej popkultury. To wydarzenia, podczas których każdy miłośnik fantastyki, gier komputerowych czy seriali znajdzie coś dla siebie.

– To trochę taki podlaski Pyrkonik – żartują organizatorki

Atrakcje Moriconu 2025

Na uczestników tegorocznej edycji czeka mnóstwo atrakcji, m.in.:

panele dyskusyjne, w tym o filmie K-pop Demon Hunters oraz koreańskich korporacjach,

specjalna konwentowa wersja teleturnieju VABANK,

strefa wystawców i konkursy integracyjne na świeżym powietrzu,

gala cosplay – flagowy punkt programu Moricon,

występy idolek,

a także wyjątkowa nowość – pokazy dwóch filmów anime: Miku Hook and Sing oraz Collar X Malice. Białystok będzie jednym z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie widzowie zobaczą te produkcje.

Wydarzenie coraz większe

Organizatorki podkreślają, że tegoroczny Moricon będzie jeszcze większy niż dotychczasowe edycje. Do Białegostoku przyjedzie więcej uczestników, a także więcej wystawców z całej Polski. Nad przygotowaniem wydarzenia pracuje około stu osób, w tym wolontariusze i studenci. Moricon wspiera również Politechnika Białostocka, która udostępnia swoje budynki i kampus.

Kiedy i gdzie?

Morikon 2025 odbędzie się w dniach 5–7 września na kampusie Politechniki Białostockiej. Główne punkty programu zaplanowano w budynkach CNK, Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz w Auli Wydziału Elektrycznego.

O szczegółach tegorocznej edycji Moriconu opowiadały Pawłowi Cybulskiemu kordynatorki tegorocznej edycji – Joanna Andrejuk, Maria Orzechowska i Victoria Tekień. Posłuchaj tutaj: