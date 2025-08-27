Moricon 2025 – największy konwent mangowy w Podlaskiem! Posłuchaj rozmowy

Już po raz czwarty fani mangi, anime i kultury japońskiej spotkają się w Białymstoku na Moriconie – największym konwencie mangowym w województwie podlaskim. W dniach 5–7 września 2025 roku kampus Politechniki Białostockiej zmieni się w kolorową przestrzeń pełną warsztatów, prelekcji, konkursów i niezwykłych cosplayów.
Morikon – przestrzeń dla pasjonatów popkultury
Jak podkreślają organizatorki wydarzenia z Fundacji „Wielka Żaba” – Joanna Andrejuk, Maria Orzechowska i Victoria Tekień – konwenty mangowe to nie tylko spotkania fanów anime i japońskiej popkultury. To wydarzenia, podczas których każdy miłośnik fantastyki, gier komputerowych czy seriali znajdzie coś dla siebie.
– To trochę taki podlaski Pyrkonik – żartują organizatorki
Atrakcje Moriconu 2025
Na uczestników tegorocznej edycji czeka mnóstwo atrakcji, m.in.:
-
panele dyskusyjne, w tym o filmie K-pop Demon Hunters oraz koreańskich korporacjach,
-
specjalna konwentowa wersja teleturnieju VABANK,
-
strefa wystawców i konkursy integracyjne na świeżym powietrzu,
-
gala cosplay – flagowy punkt programu Moricon,
-
występy idolek,
-
a także wyjątkowa nowość – pokazy dwóch filmów anime: Miku Hook and Sing oraz Collar X Malice. Białystok będzie jednym z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie widzowie zobaczą te produkcje.
Wydarzenie coraz większe
Organizatorki podkreślają, że tegoroczny Moricon będzie jeszcze większy niż dotychczasowe edycje. Do Białegostoku przyjedzie więcej uczestników, a także więcej wystawców z całej Polski. Nad przygotowaniem wydarzenia pracuje około stu osób, w tym wolontariusze i studenci. Moricon wspiera również Politechnika Białostocka, która udostępnia swoje budynki i kampus.
Kiedy i gdzie?
Morikon 2025 odbędzie się w dniach 5–7 września na kampusie Politechniki Białostockiej. Główne punkty programu zaplanowano w budynkach CNK, Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz w Auli Wydziału Elektrycznego.
O szczegółach tegorocznej edycji Moriconu opowiadały Pawłowi Cybulskiemu kordynatorki tegorocznej edycji – Joanna Andrejuk, Maria Orzechowska i Victoria Tekień. Posłuchaj tutaj: