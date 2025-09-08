Moricon 2025 – 2 000 uczestników na największym konwencie mangowym Podlasia. Posłuchaj relacji i obejrzyj zdjęcia!

8 września, 2025

Od 5 do 7 września 2025 roku kampus Politechniki Białostockiej zamienił się w kolorowy świat kultury azjatyckiej. Moricon 2025, największy konwent mangowy na Podlasiu, zgromadził aż 2 000 uczestników i 50 wystawców z całej Polski. Były to trzy dni pełne atrakcji: cosplay, warsztaty, pokazy filmowe, quizy, prelekcje i prezentacje kultury Wschodu.

Świat Azji na kampusie Politechniki Białostockiej

Moricon to wydarzenie obowiązkowe dla fanów mangi, anime i szeroko pojętej kultury orientu. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach takich jak:

sztuka reżyserii w fotografii cosplayowej ,

quiz z uniwersum Rezydencji Zła,

wirtualny spacer po regionie Kansai,

nauka robienia peruk,

kaligrafia na stoisku Centrum Współpracy Polsko-Chińskiej PB ,

turniej Mahjonga organizowany przez studentów z Wydziału Informatyki.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również premiera japońskiego filmu o Hatsune Miku, pokazy idolek oraz widowiskowe walki z wykorzystaniem fantastycznej broni.

Cosplay – gwóźdź programu Moriconu

Najważniejszym punktem wydarzenia był tradycyjnie konkurs cosplay, który zgromadził tłumy widzów. Cosplay, czyli sztuka wcielania się w postaci z anime, mangi, gier czy komiksów, stał się znakiem rozpoznawczym konwentu.

Laureaci konkursu cosplay Moricon 2025:

Grand Prix – SoTA jako Megurine Luka (wersja: Amour)

Nagroda publiczności – Onion Cosplay jako nauczyciele z Harry’ego Pottera (Albus Dumbledore, Severus Snape, Minerwa McGonagall, Dolores Umbridge, Gilderoy Lockhart, Sybilla Trelawney)

Najlepszy występ sceniczny – Hecate jako Adeptus Mechanicus z serii Warhammer 40k

Najlepsze wykonanie techniczne stroju – Sylfida jako Jinx z serii Arcane

Wyróżnienie od Jury – Karma jako Katniss Everdeen z serii Igrzyska Śmierci

Uczestnicy konwentu podkreślali, że cosplay to nie tylko przebranie, ale prawdziwa sztuka wymagająca kreatywności, cierpliwości i talentu w projektowaniu kostiumów.

Posłuchaj relacji Pawła Cybulskiego z Moricon 2025:

(pc)