Moricon 2023, czyli podlaski konwent fanów mangi i anime

8 września, 2023

Moricon 2023, fot. Hanna Kość Moricon 2023, fot. Hanna Kość

Na Politechnice Białostockiej rozpoczął się Festiwal Moricon. To największe na Podlasiu spotkanie wszystkich fanów fantastyki, mangi, anime, science-fiction czy kultury azjatyckiej. Do niedzieli (10.09) na uczestników konwentu czekają prelekcje, warsztaty i konkursy, w tym konkurs kostiumów i prezentacji scenicznej.

Większość atrakcji odbywa się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Tam są targi wystawców, kąciki artystyczne, w tym nauki rysunku i kompozycji mang, a także warsztaty fabularne, czy planszówki oraz prelekcje i wykłady na przeróżne tematy związane z mangą i anime. Tu można też skosztować azjatyckich smakołyków. Na terenach zielonych kampusu Politechniki Białostockiej będą walki goblinów, czyli swobodne walki i widowiskowe egzaminy na ninja i goblina. Natomiast w auli na Wydziale Elektrycznym będą koncerty idolek oraz bardzo popularny konkurs cosplay.

– Jesteśmy najbardziej różową imprezą w kraju, co przyciąga naprawdę bardzo dużo ludzi – mówi Gabriela Guszcza, organizator główny Festiwalu Moricon. – To są głównie ludzie zainteresowani mangą, anime, fantastyką, grami planszowymi. Jest to fantastyczna impreza dla ludzi, którzy chcą to tworzyć i czują się tu jak w takiej małej rodzinie.

Festiwal Moricon kolejny raz odbywa się na Politechnice Białostockiej. Prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor uczelni, uważa, że Azja to kraj wielu możliwości i bardzo inspirujący.

– Tutaj bardzo fascynuje mnie jak wiele osób interesuje się mangą, anime. Tutaj widać wspólnotę tych wszystkich ludzi. My dysponujemy kampusem i wszyscy goście czują się tutaj dobrze. To jest też promowanie Politechniki Białostockiej i pokazanie, że jesteśmy instytucją elastyczną i jesteśmy otwarci na różne pomysły i wydarzenia – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk.

W piątek (08.09) o 18:00 na auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej wystąpią idolki Honeyed Idols. Natomiast w sobotę (09.09) na tej samej scenie pojawią się o 16:00 idolki Milky Way Heroes, czyli grupa cosplay i dance cover z Warszawy, specjalizująca się w coverowaniu wideoklipów zespołu Aquors. Podczas białostockiego Moriconu dziewczyny wystąpią premierowo jako nowe B-Komachi. Na sobotę (10.09) w auli Wydziału Elektrycznego PB zaplanowano konkurs kostiumów i prezentacji scenicznej cosplayerów, czyli osób wcielających się w bohaterów ulubionych komiksów i animacji.

Wydarzenie, pod patronatem rektor Politechniki Białostockiej, organizują Stowarzyszenie Żabenka oraz Koło Naukowe Gier Logicznych na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. (hk)

Relację z wydarzenia przygotowała Hanna Kość: