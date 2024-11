Monopoly w Białymstoku: Premiera edycji promującej miasto

9 listopada, 2024

źródło: Miasto Białystok źródło: Miasto Białystok

Dziś (09.11) odbyła się premiera wyjątkowej edycji gry Monopoly, poświęconej miastu Białystok. Gra, zaprezentowana w Chorten Arenie, jest nową formą promocji miasta, w której lokalne atrakcje, zabytki i charakterystyczne miejsca zastępują klasyczne pola znane z Monopoly.

Pałac Branickich, Murale i Miejskie Śledzie

W białostockiej wersji Monopoly najdroższym polem jest Pałac Branickich, jedna z największych atrakcji turystycznych miasta. Gracze mogą też zdobyć inne symbole miasta, takie jak murale „Dziewczyna z konewką” czy „Babcia Eugenia.” Ciekawym elementem jest możliwość trafienia do więzienia za… nieoddanie książki do miejskiego śledzia, czyli darmowej wypożyczalni książek, co humorystycznie odnosi się do lokalnych zwyczajów i instytucji.

Monopoly – Białystok w Światowej Lidze Miast

Dzięki tej edycji Białystok dołączył do prestiżowego grona miast z własnymi wersjami Monopoly, co podkreśla jego wyjątkowość. Gra łączy mechanikę rozgrywki popularnej planszówki z odkrywaniem lokalnych miejsc i atrakcji. To doskonały sposób na promocję Białegostoku zarówno wśród jego mieszkańców, jak i odwiedzających, którzy mogą lepiej poznać miasto, oraz jego historię i kulturę. (pc)