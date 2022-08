Monodram lalkowy „Romans” będzie grany w sześciu województwach

Sierpień 18, 2022

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Spektakl „Romans” białostockiej artystki Natalii Sakowicz będzie prezentowany w 12 miejscowościach w całym kraju w ramach programu Teatr Polska.

Celem tego programu jest pokazywanie najlepszych polskich spektakli w miejscach, w których nie działa teatr instytucjonalny.

Spektakl jest monodramem lalkowym przeznaczonym dla widzów powyżej 15 roku życia. Są w nim wykorzystywane różne środki wyrazu zaczerpnięte z teatru dramatycznego, teatru lalek, czy tańca współczesnego.

– Przedstawienie pod metaforą romantycznej relacji pomiędzy dwiema bohaterkami, tak na prawdę opowiada też o innych tematach: dlaczego wchodzimy w toksyczne relacje, poczuciu wewnętrznej pustki i osamotnienia, poczuciu wstydu, trudnościach z akceptacją własnego ciała oraz o uzależnieniu. Myślę, że spektakl jest atrakcyjny dla widzów ze względu na treść, jak i na formę. – mówi Natalia Sakowicz, aktorka i reżyserka spektaklu.

Po spektaklach będą działania edukacyjne, takie jak rozmowy z widzami i warsztaty ze świadomości ciała.

Partnerami objazdu w ramach programu Teatr Polska są Miasto Białystok i Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku.

– W jakiś sposób dostrzegliśmy, że to co robi jest godne uwagi i warte wsparcia. – zapewnia Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta miasta Białegostoku – Wychodzimy za założenia, że jeśli białostoczanie mają coś fajnego do pokazania i zaprezentowania w mieście, regionie czy kraju to staramy się w jakiś sposób wspierać, bo konkretna osoba, która ma ciekawy pomysł artystyczny, to jest najlepszym ambasadorem naszego miasta.

„Romans” miał swoją premierę w 2021 r. Przedstawienie zyskało pozytywne recenzje zarówno krytyków teatralnych, jak i publiczności podczas pokazów na wielu festiwalach. (hk)