„Mój sąsiad” oczami dzieci – wystawa w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku

26 czerwca, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

W Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku można oglądać wyjątkową wystawę plastyczną pod hasłem „Mój sąsiad”. To finał projektu edukacyjnego „Integracja na piątkę”, realizowanego przez Fundację Spe Salvi. Autorami prac są przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych z Białegostoku i regionu.

moj-sasiad-9 Zdjęcie 1 z 20

Dzieci o sąsiedztwie, różnorodności i akceptacji

Wystawa to efekt całorocznej pracy z dziećmi nad tematami integracji, tolerancji i otwartości na innych. Temat „Mój sąsiad” został przez najmłodszych potraktowany bardzo szeroko – i to z dużą dozą kreatywności.

– Na pracach zobaczymy flagi różnych państw, kolory skóry, narodowe stroje czy potrawy z całego świata. Dzieci pokazały, jak rozumieją sąsiedztwo i jak postrzegają różnorodność – mówi Wioletta Kuć, prezeska Fundacji Spe Salvi.

Nagrody dla kreatywnych grup

Zwycięskie grupy przedszkolne i szkolne otrzymały nagrody o wartości 500 zł. Co ważne – to same dzieci, wspólnie z nauczycielami, decydowały, jak wykorzystać wygraną. Niektóre wybrały wyjście do kina, inne wzięły udział w warsztatach kulinarnych lub zakupiły nowe pomoce dydaktyczne do swoich sal.

Edukacja przez sztukę i działanie

Projekt „Integracja na piątkę” pokazuje, jak przez sztukę można edukować i budować postawy otwartości oraz empatii już od najmłodszych lat. Wystawa w Centrum Aktywności Społecznej jest dostępna bezpłatnie i będzie czynna przez najbliższe tygodnie.

(pc)