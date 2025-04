Modelowanie kobiecej kariery po studiach technicznych – o sympozjum rozmawiamy z prof. Elżbietą Gołąbeską

7 kwietnia, 2025

źródło: Elżbieta Gołąbeska źródło: Elżbieta Gołąbeska

Studia techniczne już dawno przestały być domeną mężczyzn. Coraz więcej kobiet wybiera inżynierską drogę edukacji, a wraz z nią – ambitną i dobrze płatną pracę. O tym, jak wygląda modelowanie kobiecej kariery po studiach technicznych, będzie mowa podczas sympozjum organizowanego 11 kwietnia 2025 roku w Politechnice Białostockiej. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Rektor Politechniki Białostockiej – dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB, oraz honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku – Tadeusza Truskolaskiego.

Kobiety w technice – rosnąca siła

Choć jeszcze kilkanaście lat temu kobieta na budowie czy w branży energetycznej była rzadkością, dziś coraz więcej absolwentek uczelni technicznych odnosi sukcesy w zawodach postrzeganych jako „męskie”. Jak się okazuje – z doskonałym skutkiem.

Podczas sympozjum „Modelowanie kobiecej kariery po studiach technicznych” uczestnicy będą mogli poznać konkretne ścieżki rozwoju, inspirujące historie kobiet oraz głos ekspertów z branży budowlanej, energetycznej i akademickiej.

Kto wystąpi podczas sympozjum?

Wśród zaproszonych gości znajdą się kobiety, które udowadniają, że pasja do techniki i determinacja mogą zaowocować imponującą karierą. Swoimi doświadczeniami podzielą się m.in.:

Magdalena Zawadzka – właścicielka firmy „Dama na budowie”, absolwentka PB,

Anna Jakubowska – zastępca kierownika kontraktu w Budimex S.A.,

Marta Rusiłowicz – kierownik budowy w Budimex S.A.,

Beata Wiśniewska – dyrektor generalna PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

Z punktu widzenia pracodawców wypowie się również przedstawiciel firmy Unibep S.A., a o sytuacji kobiet na rynku pracy i wyzwaniach, jakie stoją przed nimi w zawodach zdominowanych przez mężczyzn, opowie Karol Łapiński – Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku.

Co czeka uczestników?

Sympozjum będzie okazją do poruszenia ważnych społecznie tematów, takich jak:

równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn,

mentoring i wzajemne wspieranie się kobiet w branży technicznej,

przeciwdziałanie stereotypom zawodowym,

wyrównywanie szans w awansie i rozwoju kariery.

Organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału uczniów szkół ponadpodstawowych, tegorocznych maturzystów, a także studentki i studentów kierunków technicznych. To właśnie dla nich spotkanie może być inspiracją do dalszych działań i odwagi w podejmowaniu decyzji zawodowych, niezależnie od płci.

Gdzie i kiedy?

📍 Aula C, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45E

📅 11 kwietnia 2025 r. (piątek)

🕚 Godz. 11:00–14:00

🎧 Posłuchaj rozmowy z dr Elżbietą Gołąbeską, prof. PB – współorganizatorką sympozjum „Modelowanie kobiecej kariery po studiach technicznych” w Politechnice Białostockiej: