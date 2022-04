Mocne uderzenie stand-upu z Mieszkiem Minkiewiczem [KONKURS]

Kwiecień 4, 2022

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

To będzie kolejne „Mocne uderzenie stand-upu”. Tym razem z gospodarzem sceny, Mieszkiem Minkiewiczem. W środę (06.04) w Famie białostoczanin wystąpi ze swoim najnowszym programem „Dorosły facet.

Cześć, jestem Mieszko. Mam 31 lat, chociaż w środku jestem młodszy. No, pomijając wątrobę, ona jest starsza. „Dorosły facet” to mój czwarty program stand-upowy. Jest jak fort z koców, albo domek na drzewie. Zamknięty klub dla pełnoletnich urwisów. Same dorosłe tematy. Czy lego można kupić na fakturę? Czy jest limit wieku na dmuchany zamek? Co zrobić z faktem, że jest się coraz bardziej podobnym do Bałtroczyka? Zapraszam do świata pierwszych siwych włosów, nagłych skórzanych kurtek i spóźnionych pomysłów na tatuaże. Dzieciom wstęp wzbroniony! Jeszcze przez chwilę…- mówi o sobie Mieszko Minkiewicz.

Mieszko Minkiewicz – stand-uper polonista, majster słowa. Twórca trzech programów komediowych: „W związku z tym”, „Hihilista” i „W międzyczasie”. Występował w Comedy Central, roastował Friza, prowadzi też podcast popkulturalny „Ogólnie polecam”. Bezpośredni, serdeczny i nie idzie z żartami na łatwiznę, przez co jego występy to gwarancja świetnej zabawy i dobrze spędzonego czasu.

Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. We wtorek (05.04) w Dobrym Poranku na 87,7 FM do wygrania będą zaproszenia na to wydarzenie. (mt)