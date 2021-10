Mocne uderzenie stand-up’u wraca do Famy [konkurs]

Październik 12, 2021

fot. Patrycja Roman fot. Patrycja Roman

Szykuje się kolejne wydarzenie z cyklu „Mocne uderzenie stand-up’u”. Już w najbliższy poniedziałek (18.10) w Famie w swoim najnowszym programie „Gniazdo szerszeni” wystąpi Maciej Brudzewski.

– Mamy jesień, a to oznacza, że stand-up wraca do Kawiarni Fama. Już 18października Mocne uderzenie stand-up’u ponownie zagości na najpiękniejszej scenie w Białymstoku. Wystąpi Maciek Brudzewski, jako support – Paweł Bakteria, a do tego będzie to nagranie materiałów na YouTube. Można więc śmiało wpadać, bawić się dobrze, a potem posłuchać swoich śmiechów w internecie. Widzimy się na miejscu. Zapraszam! – mówi organizator cyklu, Mieszko Minkiewicz.

Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. Słuchając nas na 87,7 FM możecie wygrać zaproszenia na to wydarzenie. (mt)