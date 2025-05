Mock Job Interview – zapisz się na warsztaty językowe lub symulację rozmów rekrutacyjnych w obcych języku

29 maja, 2025

Movk Job Interview, fot. Dariusz Piekut/PB Movk Job Interview, fot. Dariusz Piekut/PB

Mock Job Interview to okazja do podszkolenia języka angielskiego lub hiszpańskiego, a przede wszystkim możliwość przećwiczenia rozmów kwalifikacyjnych w obcym języku. Warsztaty językowe, przygotowanie do rozmów o pracę oraz konsultacje z doradcą zawodowym odbędą się w środę (4.06) w Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej.

Ponadto w trakcie Mock Job Interview będzie też panel ekspertów i symulacje rozmów kwalifikacyjnych w języku angielskim z native speakeremi i rekruterami z lokalnych firm.

– W panelu ekspertów wezmą udział studenci, którzy już takie rozmowy o pracy przeszli i pracę znaleźli, więc podzielą się swoimi doświadczeniami, jak to wygląda w praktyce i czy to, czego uczymy studentów na zajęciach odnośnie job interview, jest rzeczywiście jest słuszne. Ponadto zaprosiliśmy trzy nasze regionalne firmy, które przeprowadzą takie semi-prawdziwe rozmowy o pracy w języku angielskim. Zapraszamy do przyniesienia swojego CV, zarówno w języku polskim i angielskim, ponieważ będziemy mieli panią konsultant z biura karier, która również chętnie doradzi w kwestii zbudowania profesjonalnego CV – mówi Joanna Nazarko ze Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej.

Wszystkie warsztaty, konsultacje i symulacje rozmów kwalifikacyjnych na Mock Job Intervew są bezpłatne. Obowiązują jednak zapisy na stronie internetowej Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Joanną Nazarko ze Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej: