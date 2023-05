Mock Job Interview, czyli kompleksowe przygotowanie się do rozmowy o pracę

24 maja, 2023

Mock Job Interview, fot. Hanna Kość Mock Job Interview, fot. Hanna Kość

Konsultacje z doradcą zawodowym, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, symulacje rozmów o pracę w języku angielskim z native speaker’em i z rekruterami z podlaskich firm czy profesjonalne zdjęcie do CV – tak wygląda Mock Job Interview, czyli wydarzenie zorganizowane na Politechnice Białostockiej dla studentów i absolwentów uczelni.

Warsztaty i szkolenia służą przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, ponieważ świat jest tak otwarty, że język angielski zawsze się przydaje.

– Potencjalny pracodawca chce wiedzieć, że pracownik będzie mógł ewentualnie porozmawiać po angielsku, więc ten element rozmowy w tym języku podczas interview często występuje – mówi Katarzyna Kochaniak ze Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej i współorganizatorka wydarzenia. – Chcemy pokazać naszym studentom, że to nie jest takie trudne i wiedzę, którą posiadają, trzeba umieć wykorzystać. Mamy na przykład takie warsztaty jak mówić płynnie, zwięźle i krótko, to pokazuje, jak fajnie wypaść na rozmowie o pracę. Ważne jest również aby się dobrze zaprezentować. Tutaj mamy takie kompleksowe podejście do rekrutacji i procesu kwalifikacyjnego.

Mock Job Interview jest organizowane przez Studium Języków Obcych oraz Biuro Karier Politechniki Białostockiej, ponieważ język obcy nieraz jest niezbędny do podjęcia pracy, ale ważne są również profesjonalne CV czy odpowiednie przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Z pomocy Biura Karier może korzystać każdy student Politechniki Białostockiej przez cały rok. Można tam poprawić swoje CV, wziąć udział w szkoleniach czy zobaczyć aktualne oferty pracy. (hk)

Z mikrofonem na Mock Job Interview była Hanna Kość: