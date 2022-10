Moc podróżniczych spotkań w Kinie Forum i klubie Fama. Czas na Festiwal Kultur i Podróży Ciekawi Świata

Październik 17, 2022

Festiwal Kultur i Podróży Ciekawi Świata, fot. mat. pras. Festiwal Kultur i Podróży Ciekawi Świata, fot. mat. pras.

Mirosław Hermaszewski, Wojciech Jagielski, czy białostoczanin Paweł Kalinowski aka Paweł Huljanoga opowiedzą o swoich wyprawach podczas Festiwalu Kultur i Podróży Ciekawi Świata. Od środy (19.10) do niedzieli (23.10) w kinie Forum i klubie Fama czeka nas kilkanaście spotkań z najciekawszymi globtroterami, blogerami i podróżnikami.

– Po czasach pandemii, odizolowania takie spotkania są niezwykle ważne, one bardzo wpływają na naszą kondycję, na nasze samopoczucie. Przy okazji można zobaczyć z bliska ludzi, których widujemy wyłącznie w telewizji. Można zobaczyć też miejsca, do których prawdopodobnie nigdy nie pojedziemy, ale przybliża nam to świat, potrafimy go lepiej zrozumieć – mówi Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury.

Festiwal Kultur i Podróży Ciekawi Świata to bardzo energetyczne spotkania.

– To jest pięć dni fantastycznych opowieści, fantastycznych spotkań z ludźmi. Mogę zagwarantować, że ludzie którzy przyjdą na nasz festiwal, wyjdą z jeszcze większą otwartością na świat, z jeszcze większą energią. Ta energia co roku się udziela. Co roku zapraszamy ludzi, którzy dają swoją energię innym – dodaje Urszula Wysocka z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Festiwal otworzy wystawa „Podniebne Obrazy Marcina Giby”. Poza spotkaniami z podróżnikami w planie festiwalu znalazł się także koncert grupy Bitamina. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (mt)

Z Grażyną Dworakowską i Urszulą Wysocką z Białostockiego Ośrodka Kultury rozmawiał Jędrzej Pogorzelski:

19 – 23 października 2022

kino Forum / kawiarnia Fama, ul. Legionowa 5

bilety do kupienia w kasach kina Forum i Centrum im. Ludwika Zamenhofa oraz na bilety.bok.bialystok.pl