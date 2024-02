Moc koncertów – Marmo, Marleyki, Poparzeni kawą trzy i Punk Show

6 lutego, 2024

Białystok szykuje się na dwa dni muzycznej uczty w czwartek i piątek, kiedy to miasto zostanie opanowane przez różnorodne brzmienia i artystyczne wizje.

8 lutego sala Forum stanie się areną dla niezwykłego widowiska – koncertu MARMØ: MOMENTUM LIVE ACT. Ta wyjątkowa muzyczno-wizualna podróż, eksploracja OBECNOŚCI poprzez muzykę, taniec i obraz. Na scenie pojawi się Franciszek Jackowski, znany jako MARMØ, dziewiętnastoletni białostoczanin i producent muzyczny, który zaprezentuje unikalne brzmienie elektronicznej głębi, poprzecinane tanecznymi rytmami nurtów jungle czy breakbeat. Oprócz tego, na ekranie kinowym będzie można podziwiać wizualizacje tworzone na żywo przez Tomasza Gawrońskiego TvingStageDesign, a całość koncertu będzie dopełniona ruchem scenicznym reżyserowanym przez Annę Sawicką-Hodun we współpracy z wyjątkowymi tancerzami.

Następnego dnia, 9 lutego, miłośnicy punk rocka będą mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu w Pubie 6-ścian. Punk Show to koncert, na którym wystąpią kultowe zespoły takie jak Po Prostu oraz Inhalators. Po Prostu to kapela dowodzona przez charyzmatycznego Szczepana, znana z bezkompromisowości i autentyczności, która zagra po raz pierwszy w Białymstoku. Inhalators po 9-cio letniej przerwie powraca do miasta, by ponownie rozgrzać publiczność swoim energetycznym punk rockiem. Oprócz tego na scenie pojawią się także Oyate oraz lokalni muzycy – TheMoralizacja, dostarczając prawdziwego muzycznego szaleństwa dla wszystkich miłośników gatunku. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

Tego samego dnia Kawiarnia Muzyczna FAMA zaprasza na wydarzenie „MARLEYKI – 79 rocznica urodzin Boba Marleya”. To coroczne święto muzyki serc, które od lat gromadzi fanów reggae z całej okolicy. Roots Vibracja oraz ich znakomici goście z kraju i zza granicy przygotowali niezapomniany wieczór pełen korzennej muzyki reggae. Na scenie pojawią się m.in. Pazurtupaka, The Rebels oraz Wolde Egziabeher Sound i Ras Volde, zapewniając publiczności solidną dawkę rytmów i pozytywnej energii. To nie tylko koncert, to prawdziwe muzyczne święto fanów muzyki reggae i Boba Marleya.

Poza zaplanowanymi koncertami w Pubie 6-ścian i Kawiarni Muzycznej FAMA, w klubie muzycznym Zmiana Klimatu odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy, który obchodzi swoją 18-tą rocznicę działalności. Dla zespołu to nie tylko symboliczna liczba, ale też okazja do refleksji nad swoją artystyczną drogą i sukcesami. Ich piosenki nie tylko bawią i wzruszają, ale też pozostają ponadczasowe, nadal ciesząc się popularnością w mediach i wśród fanów. Z tej okazji zespół postanowił zorganizować serię 18 imprez, które będą celebracją ich jubileuszu. Jak mówi lider zespołu, każda z tych imprez będzie okazją do spotkania z najbliższymi fanami, którzy od lat wspierają ich twórczość i kochają ich utwory. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

(hp)