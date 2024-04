Moc atrakcji będzie na Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki

29 kwietnia, 2024

Mat. org. Mat. org.

„Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć” – to motto przewodnie jubileuszowego XX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Uczelnie z regionu organizują kilkaset różnorodnych wydarzeń – pokazów, warsztatów, wykładów, doświadczeń, ale także spektakli. Tegoroczny festiwal odbędzie się od 10 do 19 maja. Politechnika Białostocka zaprezentuje ponad 140 atrakcji w poniedziałek 13 maja.

– Tu każdy znajdzie coś dla siebie – mówi prof. Marcin Kochanowicz, koordynator festiwalu z Politechniki Białostockiej. – Przykładowe zajęcia to projekty zegarków – od koncepcji do realizacji, pioruny – jak powstają i co robią, czy światłowody, walki sumo, zajęcia przyrodnicze, czym jest biogaz, ogniwa paliwowe, warsztaty cyfrowe, matematyczne potyczki. To tylko nieliczne atrakcja, bo tego jest naprawdę dużo. Najważniejsze, że jest to zaprezentowane atrakcyjnie. Poza stricte naukowymi, technicznymi czy też przyrodniczymi zagadnieniami, które będziemy prezentować, warto również przyjść na spektakl krakowskiego Teatru Komedia pod tytułem „Artyści na szlaku”, to odbędzie się 16 maja.

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to największa impreza w regionie, która w przystępny i ciekawy sposób zachęca do odkrywania nauk ścisłych, technicznych, medycznych, przyrodniczych oraz humanistycznych i społecznych.

– Tu chodzi o poznawanie świata, poszerzanie wiedzy, o zrozumienie zjawisk zgodnie z hasłem tegorocznego festiwalu wypowiedzianym przez noblistkę Marii Skłodowską-Curie „Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć” i to jest to miejsce, w którym naprawdę skomplikowane procesy można opowiadać w przystępny sposób. Na tym właśnie polega, żeby o trudnych rzeczach mówić prosto i przekonująco. To jest zadanie właśnie naszych naukowców na Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki – dodaje prof. Marcin Kochanowicz

18 maja odbędzie się finał Festiwalu Nauki i Sztuki na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Natomiast na atrakcje zaplanowane przez poszczególne uczelnie obowiązują zapisy na stronie festiwalu. (hk)

Z prof. Marcinem Kochanowiczem, koordynatorem festiwalu z Politechniki Białostockiej rozmawiała Hanna Kość: