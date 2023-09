Mobilny gabinet stomatologiczny odwiedza dzieci w małych miejscowościach

11 września, 2023

Źródło: NZOZ Eurodent Źródło: NZOZ Eurodent

Ocena stanu zdrowia jamy ustnej, ustalenie planu leczenia, zapewnienie leczenie stomatologicznego i udzielanie informacji w zakresie indywidualnej profilaktyki próchnicy – tym przede wszystkim zajmuje stomatolog w dentobusie, który jeździ po województwie podlaskim.

Denotbus to mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży, który odwiedza mniejsze miejscowości i wsie, gdzie dostęp do stomatologa jest trudny.

– Dentobusem staramy się dotrzeć do dzieci i młodzieży do 18 roku życia – mówi Karolina Laboch-Słomka, lekarz stomatolog pracująca w dentobusie. – Jeździmy po szkołach, przedszkolach, domach dziecka, domach poprawczych i głównie przeprowadzamy profilaktykę, ale nie stronimy od leczenia czy usuwania zębów.

Dzieci chętnie dają się badać w dentobusie, ponieważ nie jest to typowy gabinet stomatologiczny.

W województwie podlaskim są białe plamy stomatologiczne, gdzie dentystów jest mniej. To Suwałki, Augustów czy Siemiatycze i tam najczęściej zdarzają się dzieci do leczenia.

– Zdarzają się dzieci z podwójnymi rzędami zębów, czyli zęby mleczne, a są już też zęby stałe, ledwo wyrżnięte zęby, a już do leczenia kanałowego lub do usunięcia, także bywają dzieci do głębokiego leczenia. Staramy się wyprowadzić te dzieci w dentobusie, ale nie wszystko możemy. Generalnie myślę, że dentobus to dobry pomysł – dodaje Karolina Laboch-Słomka.

Świadczenia w dentobusie udzielane są darmowo. Na stronie podlaskiego oddziału NFZ jest harmonogram pracy dentobusu. Pacjenci i gminy zainteresowane przyjazdem dentobusu, mogą się w tej sprawie kontaktować pod numerem telefonu: 697 97 05 25. (hk)

Z Karoliną Laboch-Słomką, lekarzem stomatologiem o pracy dentobusu rozmawiała Hanna Kość: