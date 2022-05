Mobilny Festiwal Kalejdoskop już w czerwcu

Maj 24, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Spektakle taneczne, żywa instalacja w przestrzeni miejskiej, performance, spacer z przewodnikiem, spotkania z artystami i wiele innych wydarzeń. Od 2 do 5 czerwca w Białymstoku odbywać się będzie 19. Festiwal Kalejdoskop. To cztery dni wypełnione ruchem, bo hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „mobilność”.

– Kalejdoskop to jeden z najważniejszych festiwali tańca współczesnego w Polsce. 20 lat temu odbyła się pierwsza edycja. Ale w tym roku odbędzie 19. edycja (bowiem festiwal miał przerwę w 2003 roku). W tym roku stawiamy na energię, ruch, aktywnego odbiorcę i przemieszczanie się. Po pandemii i pracy zdalnej zdecydowaliśmy, że tegorocznym hasłem przewodnim będzie „mobilność”, by aktywizować widza do podróży, do przemieszczania się – tłumaczy Karolina Garbacik, dyrektor festiwalu. I dodaje: – Dlatego staramy się, by każde wydarzenie było w innej przestrzeni, by wyjść poza ramy miasta. Festiwal nie będzie skupiony tylko na spektaklach, będzie ciągłym ruchem: jam taneczny, instalacje, mnóstwo wydarzeń, które do tej pory nie miały miejsca.

Program festiwalu Kalejdoskop 2022:

CZWARTEK 2.06

19.00 „3×20” A. Bożek-Muszyńska, J. Chitruszko, M. Kiwak, J. Pawlikowska, A. Piotrowska i I. Trybuła, Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N.

To spektakl improwizowany opierający się na tym, co w danym momencie się dzieje i jacy artyści wystąpią. Ten spektakl za każdym razem ma swoją premierę – mówi Karolina Garbacik.

20.15 Jam taneczno-muzyczny

SDK DanceOFFnia, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10

21.30 Rozmowy po tańcu

BTL Lalki – kawiarnia teatralna, ul. K. Kalinowskiego 1

PIĄTEK 3.06

18.30 Krótkie formy choreograficzne, spektakle

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 14

-„Self-release” Gabriela Surowiec

-„Internal Escape” Martyna Osińska

-„Not now, not here” Kacper Szklarski

-„White Rabbit” i „Room 29” Eliza Kindziuk

-„Foreesia” Julia Lewandowska i Łukasz Szleszyński

-„Wo&/Man” Adrian Radwański

20.00 „Meet CoPeLia” Karolina Garbacik, , Białostocki Teatr Lalek, ul. K. Kalinowskiego 1. To spektakl, którego odbiorcą może być też widz młody od 11 lat.

21.00 Rozmowy po tańcu

BTL Lalki – kawiarnia teatralna, ul. K. Kalinowskiego 1

SOBOTA 4.06

12.00 – 17.00 „Krótkotrwałość ” Šeiko Dance Company – autor Maciej Kuźmiński Company koprodukcja,

To żywa instalacja w przestrzeni miejskiej; będzie się działo przez kilka godzin w sobotę i niedzielę; gdy na ulicach miasta spotkamy Obcych. To rzecz, na którą nie możemy się wybrać, a jedynie z którą możemy się zetknąć – wyjaśnia Karolina Garbacik,

15.30 „Skarb Nienazwanej Góry” Materia, J. Grzybowski, K. Skolimowski, J. Owczarek, spektakl familijny

Park Planty, na schodach przy fontannie. Po raz pierwszy prezentacja w przestrzeni otwartej i dedykowana dzieciom.

17.30 Taniec i państwo – co Platon doradzałby dzisiaj? Spotkanie autorskie wokół książki „ Państwo Tańczące. Mitologiczne źródła Platona nauki o tańcu” z Juliuszem Grzybowskim, prowadząca Hanna Raszewska-Kursa

Klubokawiarnia Duży Pokój, ul. I. Malmeda 3

19.00 „Policzalni”, chor. Anna Piotrowska, Teatr Rozbark i Teatr Zawirowania, spektakl, Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N –

20.30 Rozmowy po tańcu

Klubokawiarnia Duży Pokój ul. I. Malmeda 3

NIEDZIELA 5.06.

11.00 Supraśl – uzdrowisko z wielką historią, Anna Kraśnicka, wycieczka z przewodnikiem

10:10 Odjazd z Placu Jana Pawła II (parking przy wejściu bocznym do Parku Branickich)

Start wycieczki w Supraślu z parkingu przy Monasterze, ul. Białostocka

13.30 Instalacja ruchowo-plastyczna Dynamika Animacji, Dorota Baranowska i Tomasz Graczyk prapremiera, streaming live

Park Liceum Sztuk Plastycznych im. im. A.Grottgera w Supraślu w Supraślu

15.00 Transport powrotny do Białegostoku. Parking przy Monasterze, ul. Białostocka, Supraśl

12.30 – 17.30 „Krótkotrwałość ” koprodukcja Šeiko Dance Company – Maciej Kuźmiński Company koprodukcja, żywa instalacja w przestrzeni miejskiej

18.00 „Blush” Michał Adam Góral, spektakl

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 14

19.00 Rozmowy po tańcu

Gram off on, ul. H. Sienkiewicza 24

WYARZENIA TOWARZYSZĄCE

PIĄTEK 3.06

15.00 – 16.30 Warsztat taneczny, Anna Piotrowska „Motywacja i energia w tańcu”

SDK DanceOFFnia, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10

16.35 – 18.05 Warsztat taneczny, Alexey Torgunakov „Taniec neoklasyczny”

SDK DanceOFFnia, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10

SOBOTA 4.06

10.00 – 11.30 Warsztat taneczny, Anna Piotrowska „Motywacja i energia w tańcu”

SDK DanceOFFnia, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10

11.40 – 13.10 Warsztat taneczny, Alexey Torgunakov „Taniec neoklasyczny”

SDK DanceOFFnia, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10

NIEDZIELA 5.06.

10.00 – 11.30 Warsztat taneczny, Alexey Torgunakov „Taniec neoklasyczny”

SDK DanceOFFnia, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10

11.40 – 13.10 Warsztat taneczny, Anna Piotrowska „Motywacja i energia w tańcu”

SDK DanceOFFnia, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10

Więcej szczegółów na stronie www.festiwal-kalejdoskop.pl. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (at)