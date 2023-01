Mniej ślubów w Białymstoku

Styczeń 12, 2023

Pałacyk ślubów przy Kilińskiego/fot. Małgorzata Turecka Pałacyk ślubów przy Kilińskiego/fot. Małgorzata Turecka

Mniej par w Białymstoku decyduje się na wstąpienie w związek małżeński – wynika z danych Urzędu Stany Cywilnego.

W 2022 r. w zawarto w sumie 1225 aktów małżeństwa: 596 cywilnych i 629 konkordatowych – wylicza Mieczysław Mejsak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku, Dla porównania, w roku pandemii – 2021 w Białymstoku zawarto 1288 małżeństw, w tym 681 konkordatowych i 607 cywilnych, za to w 2017 roku ślubów konkordatowych było 936, a cywilnych 593.

Mniej zawieranych małżeństw odnotuje również Archidiecezja Białostocka. – W całej archidiecezji ślubów jednowyznaniowych w 2021 roku było 1303; to w porównaniu do 2020 roku wzrost o ponad 10 proc, a ślubów mieszanych (między katolikami i niekatolikami) było 96 – wzrost o 33 proc. Natomiast w 2022 nie zostały jeszcze zebrane dane, one cały czas spływają, ale ze wstępnych informacji można zakładać, że tych ślubów było mniej – mówi Teresa Margańska, rzecznik archidiecezji.

Natomiast Mieczysław Mejsak wskazuje, że ślub można zawrzeć w dowolnym miejscu w Białymstoku (np. na dachu opery, czy w ogrodach), niekoniecznie w Urzędzie Stanu Cywilnego. W 2022 roku takich uroczystości było 12, a w pandemii w roku 2021 – 15. Najwięcej, bo 19 odbyło się w 2018 roku.

Aby uroczystośc odbyła się poza lokalem USC nowożeńcy muszą uzgodnić taką możliwość z właścicielem wybranego obiektu. Jest też przewidziana opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł.

Urząd Stanu Cywilnego w Białymstoku udziela śłubów w czwartki, piątki i soboty. W tzw. sezonie, czyli w atrakcyjnych miesiącach od czerwca do września, tylko w soboty zawieranych jest kilkanaście aktów małżeństwa. (at)