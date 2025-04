MMA ma nowego bohatera. Wojtek Wyszyński – 16-letni talent z Podlasia

1 kwietnia, 2025

Brązowy medal Mistrzostw Europy Kadetów w MMA, tytuły mistrza Polski i marzenie o studiowaniu na Politechnice Białostockiej – to tylko kilka wątków z rozmowy z Wojtkiem Wyszyńskim, gościem audycji „Na sportowo” w Radiu Akadera.

Posłuchaj rozmowy z Wojtkiem Wyszyńskim w audycji „Na sportowo”.

16-letni zawodnik MMA wrócił niedawno z Belgradu z brązowym medalem mistrzostw Europy do lat 18. Na turnieju stoczył cztery walki – trzy wygrał, w tym dwie przed czasem. Półfinał przegrał nieznacznie z mocnym rywalem z Azerbejdżanu. Mimo młodego wieku, Wojtek trenuje od lat i skupia się przede wszystkim na brazylijskim jiu-jitsu. – Wszystkie moje zwycięstwa kończyły się w parterze – mówił w rozmowie z Miłoszem Karbowskim.

W MMA docenia różnorodność stylów i widowiskowość. Jako młody zawodnik trenuje z ograniczeniami – nie ma uderzeń na głowę, walki odbywają się w kaskach, a techniki są bezpieczniejsze. Dzięki temu unika poważnych kontuzji i może regularnie startować w zawodach.

W rozmowie poruszono też temat tzw. freak fightów – gal, w których walczą celebryci. Wojtek podchodzi do nich z dystansem, ale zauważa, że to one przyczyniły się do popularyzacji MMA w Polsce. – Dopóki wszystko jest pod kontrolą, nie mam nic przeciwko takim wydarzeniom – przyznaje.

Choć Wojtek jeszcze uczy się w technikum, myśli już o przyszłości. W planach ma studia na kierunku grafika na Politechnice Białostockiej, ale nie zamierza rezygnować ze sportu. – MMA to coś, w co chcę pójść na sto procent – mówi. (red.)