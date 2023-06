„Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie” dofinansuje inicjatywy kół naukowych z Politechniki Białostockiej

16 czerwca, 2023

SKN Orthos/Fot. Michał Obrycki SKN Orthos/Fot. Michał Obrycki

Warsztaty z robotyki dla uczniów, zbudowanie mapy 3D dla Białegostoku, czy działania, które uwrażliwią młodych na potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową – takie ciekawe inicjatywy mają studenckie koła naukowe z Politechniki Białostockiej! Dzięki mikrodotacjom z projektu „Podlaskie Lokalnie” ich pomysły zostaną zrealizowane.

Listę najlepszych pomysłów na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich zgłoszonych w konkursie „Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie” poznaliśmy 6 czerwca 2023 r. Wśród 11 zwycięskich inicjatyw są trzy projekty zaproponowane przez studenckie koła naukowe działające na Politechnice Białostockiej. Łącznie nasi studenci otrzymają 12 tys. złotych dofinansowania – po 4 tys. na każdy projekt.

Koło Naukowe Robotyków z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej zorganizuje warsztaty z robotyki dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich. Ich celem jest popularyzacja robotyki – dziedziny interdyscyplinarnej i zyskującej na znaczeniu w kontekście idei Przemysłu 4.0. Studenci chcą przekazać swoją pasję do robotyki młodym ludziom. Podzielić się wiedzą na temat projektowania, budowy, sterowania, programowania różnego rodzaju robotów. Podczas spotkań z uczniami studenci będą prezentować konstrukcje, które powstały w ramach działalności koła. Podpowiedzą, jak rozpocząć przygodę z robotyką i przybliżą podstawy programowania robotów. Koło Naukowe Robotyków pracuje pod opieką merytoryczną: dr inż. Justyny Tołstoj-Sienkiewicz, dr. inż. Rafała Grądzkiego, dr. hab. inż. Kazimierza Dzierżka, prof. PB.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Orthos z Wydziału Mechanicznego uzyskali 4 tys. złotych dofinansowania na realizację mikrograntu pt. „Zwiększanie świadomości społecznej o problemach osób z niepełnosprawnością ruchową”. Studenci z Orthosa zajmują się opracowywaniem nowoczesnych urządzeń i przyrządów z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym konstrukcji ortopedycznych, mechatronicznych urządzeń rehabilitacyjnych oraz urządzeń wykorzystywanych w inżynierii tkankowej. Dodatkowo dążą do praktycznego wykorzystania swoich projektów w badaniach klinicznych i materiałowych, a także do ich wdrożenia we współpracy z partnerami biznesowymi. Ich celem jest tworzenie i proponowanie bardziej funkcjonalnych rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Orthos jest dr inż. Piotr Prochor.

Koło naukowe SKN CAVE z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej pragnie wykonać trójwymiarową wizualizację Białegostoku, dzięki której osoby niewidome i słabowidzące będą mogły poznać najważniejsze fragmenty miasta i jego zabytki.

– Mapa 3D jest przydatnym narzędziem do nauki orientacji przestrzennej. Osoby niewidome i słabowidzące za pomocą dotyku mogą poznać układ ulic, punkty orientacyjne, zależności pomiędzy budynkami. Takie makiety mają już inne miasta i bardzo chcielibyśmy, żeby powstała także w Białymstoku. Prace nad nią trwają od początku tego roku. W tej chwili mamy już gotowy podkład mapy fragmenty śródmieścia. Zaznaczyliśmy na nim ulice oraz zebraliśmy informacje o wybranych obiektach w języku Braille’a. Dofinansowanie z projektu Podlaskie Lokalnie na pewno popchnie nasze działania do przodu, ale nie ukrywam, że poszukiwanie środków na rozbudowanie naszego pomysłu wciąż trwa – mówi dr inż. arch. Bartosz Śliwecki z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, opiekun naukowy SKN CAVE.

Wszystkie trzy przedsięwzięcia są realizowane pod patronatem Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej.

„Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie” to projekt, którego celem jest pobudzenie aktywności młodzieży, zwłaszcza poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych. Właśnie temu służą konkursy regrantingowe ogłaszane przez operatorów projektu: Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnię Socjalną „Active Go”. W konkursie na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich można było ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 4000 zł.

Z wynikami konkursu w ramach „Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie” można zapoznać się na stronie mlodziezowe.podlaskielokalnie.pl. (mr)