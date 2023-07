Młodzieżowe Biuro Pracy ma kilkanaście ofert dla młodych osób

18 lipca, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Kucharz, kelner, sprzedawca czy pracownik inwentaryzacji – oferty pracy na takich stanowiskach można znaleźć w Młodzieżowym Biurze Pracy w Białymstoku prowadzonym przez Ochotnicze Hufce Pracy.

W te wakacje już blisko 400 osób w wieku od 18 do 25 roku życia skorzystało z pomocy w znalezieniu pracy dorywczej. Najczęściej młodzież jest zatrudniana na umowę zlecenie, ale zdarzają się również umowy o pracę.

– Obecnie w okresie wakacji jest duże zainteresowanie. Jest to głównie młodzież ucząca się i studiująca, ale również osoby bezrobotne mogą skorzystać z naszych ofert pracy – mówi Anna Zaremba, pośrednik pracy w Młodzieżowym Biurze Pracy w Białymstoku. – Jest to praca głównie krótkoterminowa, albo dorywcza, na takich stanowiskach jak pracownik do wykładania towaru w markecie, kasjer, pracownik do oklejania i etykietowania, kucharz i pomoc kuchenna, ekspedientka czy pracownik w drukarni.

Najwięcej młodych ludzi w trakcie wakacji zatrudnia się w punktach gastronomicznych.

– Uczę się jeszcze, jestem w liceum, a teraz jestem kelnerką w restauracji. Pracuję, żeby zarobić, odciążyć trochę rodziców i mieć na swoje wydatki – mówi jedna z kelnerek pracująca w białostockiej restauracji.

Oferty pracy dla młodzieży można znaleźć na stronie internetowej www.mbp.ohp.pl lub bezpośrednio w Młodzieżowym Biurze Pracy przy ul. Trawiastej w Białymstoku. (hk)

Z młodzieżą pracującą w wakacje w białostockich restauracjach rozmawiała Hanna Kość: