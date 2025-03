Młodzież zmienia edukację – finał konkursu „Zmień System” w Politechnice Białostockiej

17 marca, 2025

Konkurs „Zmień system” w Politechnice Białostockiej, fot. A. Jakuć Konkurs „Zmień system” w Politechnice Białostockiej, fot. A. Jakuć

Jak sprawić, by nauka była bardziej angażująca, nowoczesna i skuteczna? Odpowiedzi na to pytanie szukają uczestnicy konkursu „Zmień System”, którego finał odbywa się na Politechnice Białostockiej. Wydarzenie jest częścią projektu „Poczuj chemię do nauki”, realizowanego przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Konkurs "Zmień system" w Politechnice Białostockiej, fot. A. Jakuć Zdjęcie 1 z 5

Konkurs „Zmień System” daje uczniom przestrzeń do tworzenia innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Uczestnicy – w kilkuosobowych zespołach – opracowują pomysły, które mogłyby zmienić sposób nauczania i przyswajania wiedzy. Ich projekty obejmują aplikacje mobilne, gry edukacyjne czy interaktywne platformy, które mają pomóc rówieśnikom w efektywniejszej nauce.

– Chcemy pokazać młodym ludziom, że mogą robić coś więcej niż tylko chodzić do szkoły. Mają realny wpływ na to, jak wygląda edukacja i mogą ją ulepszać – mówi Zofia Kwietko-Bębnowska, liderka projektu „Poczuj chemię do nauki”.

Edukacja przyszłości w rękach uczniów

Podczas finału na Politechnice Białostockiej uczestnicy prezentują swoje innowacje przed jury, składającym się z nauczycieli, naukowców i ekspertów technologicznych. Projekty oceniane są pod kątem kreatywności, użyteczności i potencjału wdrożeniowego.

Dyrektorka III LO Anna Kietlińska podkreśla, jak ważne są tego typu inicjatywy: – Najważniejsze jest to, że młodzież sama wychodzi z inicjatywą i chce coś zmienić. To buduje ich pewność siebie i pokazuje, że nauka może być fascynująca.

Nie tylko konkurs

W ramach projektu „Poczuj chemię do nauki” organizowane są również warsztaty, eksperymenty naukowe oraz spotkania z naukowcami i studentami, które mają na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych. Uczestnicy mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia i zdobywać praktyczne umiejętności.

Dodatkowo młodzież prowadzi magazyn popularnonaukowy oraz podcast, w których dzieli się swoimi pasjami i odkryciami ze świata nauki.

Dwa dni inspirujących prezentacji

Finał konkursu „Zmień System” trwa dwa dni – 17 i 18 marca. Organizatorzy podkreślają, że liczy się nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja. (AJ)

Posłuchaj relacji radiowej z konkursu „Zmień SyStem”.