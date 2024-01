Młodzież zdobywała kompetencje przyszłości

9 stycznia, 2024

Mat. org. Mat. org.

Komunikacja, kooperacja, kreatywność i krytyczne myślenie to umiejętności, które zdobywała młodzież w ramach programu rozwojowego „Kompetencje Przyszłości” prowadzone przez Fundację SocLab.

Projekt składał się z dwóch etapów. Najpierw uczniowie uczestniczyli w szkoleniach dotyczących tych czterech kompetencji. Następnie zorganizowali własne inicjatywy.

– Założeniem nasze było takie, że nie narzucamy jakiego rodzaju inicjatywy, społeczne czy kulturalne, ma młodzież zrealizować – mówi Agnieszka Maszkowska, prezeska Fundacji SocLab. – To wynikało z ich zainteresowań i poszło to rzeczywiście w dość różnych kierunkach począwszy od takich warsztatów miękkich, które dotyczyły zarządzania stresem, poprzez projekt, który dotyczył takich też warsztatów umiejętności działalności społecznej, czyli pogłębienia tej wiedzy już w praktyce oraz organizacji pewnego cyklu wydarzeń kulturalnych pod hasłem Dni Młodzieży, pod którym się kryło wiele różnych rzeczy, takich jak warsztaty szydełkowania, noc filmowa, czy też gra miejska.

Jeden ze zrealizowanych projektów to „Jak zrobić pierwszy krok”.

– Projekt miał pobudzić naszych rówieśników do wyjścia z tej codzienności szkolnej i zaczęcia działać w wolontariacie, czy w samorządzie szkolnym – mówi Amelia Ławreszuk, uczennica licealna. – Mieliśmy właśnie pana wykładowcę, który przez cały dzień uczył nas jak możemy podjąć jakieś działania. To było bardzo fajne doświadczenie to było coś innego.

– Ja się na pewno nauczyłam sporo rzeczy o sobie – dodaje Wiktoria Szumska, uczennica licealna. – Dowiedziałam się w jakich sytuacjach się czuję najlepiej, jaką rolę przyjmuje w grupie, tak samo się dowiedziałam tego o innych osobach. Fajne było to, że mogłam już na tym evencie, dowiedzieć się jak zrobić ten pierwszy krok i gdzie się zgłosić, do kogo. To było bardzo takie otwierające umysł.

W programie „Kompetencje Przyszłości” wzięło udział blisko 40 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z Białegostoku, Wasilkowa i Łap. (hk)

Rozmowa Hanny Kość: