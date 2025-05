Młodzi tancerze zaprezentują się na Podlaskich Integracjach Tanecznych

8 maja, 2025

Amatorskie zespoły taneczne, jak i indywidualne osoby zaprezentują swoje choreografie w profesjonalnych warunkach. W Białostockim Ośrodku Kultury w sobotę (10.05) odbędą się Podlaskie Integracje Taneczne.

To przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi tancerzami oraz (jak sama nazwa wskazuje) integracja środowiska tanecznego, ale również rywalizacja ponieważ jury zadecyduje o przyznaniu artystom indywidualnym, zespołom i choreografom nagród finansowych oraz wyróżnień. Łączna pula nagród wynosi 7000 zł.

– Jest to przegląd zespołów tanecznych, które chcą skonfrontować w pewien sposób swoje dokonania sceniczne z innymi zespołami na scenie, więc jest to przy okazji możliwość zaprezentowania choreografii, czy zespołowej, czy też indywidualnej, właśnie w takich warunkach scenicznych, ze światłami, w świetnej oprawie dźwiękowej. Będzie nie tylko sympatyczny, ale i bardzo kompetentny jury. Staraliśmy się, żeby były to osoby, które reprezentują różne formy tańca – mówi Karolina Garbacik, prezes Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca w Białymstoku, które organizuje imprezę.

Podlaskie Integracje Taneczne odbędą się w sobotę (10.05) od 12:00 do 19:00 w Białostockim Ośrodku Kultury. (hk)