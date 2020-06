Młodzi radni mają pomysł na promocję szkół. Chcą pomóc ósmoklasistom w wyborze dalszej ścieżki nauki

Czerwiec 1, 2020

fot. Mateusz Duchnowski/UMWP fot. Mateusz Duchnowski/UMWP

Z powodu pandemii koronawirusa wiele szkół ponadpodstawowych nie mogło się promować na dniach otwartych w swoich placówkach. Dlatego Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego i Młodzieżowa Rada Miasta Białystok wymyślili inicjatywę pod hasłem „Targi edukacyjne online”.

– Z jednej strony będzie to świetna możliwość zaprezentowania wszystkich szkół średnich w naszym regionie, a z drugiej strony będzie to świetna okazja do porównania oferty edukacyjnej w obrębie danego powiatu – zachwala pomysł Przemysław Wnorowski, przewodniczący MSWP. – Dzięki temu uczniowie będą mogli zapoznać się z ofertami szkół, wybrać najlepszą dla siebie ścieżkę nauki i następnie złożyć dokumenty, rekrutować do danej placówki – dodaje Wnorowski.

Szkoły zainteresowane taką formą promocji mogą się zgłaszać do tej inicjatywy. Szczegóły są tutaj.

– Składajcie wnioski tak, żeby eksponować walory waszych szkół, żeby można było poczuć czym jest szkoła, jeśli chodzi o to co jest najlepsze, czym chcecie zachęcić młodych ludzi, żeby wybrali właśnie waszą szkołę – zachęcał marszałek Podlaskiego Artur Kosicki zwracając się do przedstawicieli podlaskich szkół ponadpodstawowych.

„Targi edukacyjne online” potrwają do 12 czerwca. (mt/mc)