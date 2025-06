Młodzi literaci z Podlasia wśród najlepszych w Polsce. Sukces w ogólnopolskim konkursie „Popisz się talentem”

23 czerwca, 2025

Anastazja Jagiełło, uczennica Szkoły Benedykta w Drohiczynie, została jedną z 30 laureatek ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem” organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era, fot. PRart Media Anastazja Jagiełło, uczennica Szkoły Benedykta w Drohiczynie, została jedną z 30 laureatek ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem” organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era, fot. PRart Media

Anastazja Jagiełło z Drohiczyna i Miłosz Krajewski z Białegostoku znaleźli się w gronie laureatów jednej z najważniejszych inicjatyw literackich dla dzieci i młodzieży w Polsce. Zostali nagrodzeni w ogólnopolskim konkursie „Popisz się talentem”, organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era.

W tegorocznej edycji udział wzięło aż 1695 młodych autorów z całego kraju, a jury – w składzie m.in. Rafał Witek, Małgorzata Węgrzecka i Barbara Kosmowska – wyłoniło 30 zwycięskich opowiadań, które zostaną opublikowane jesienią w książce pokonkursowej zatytułowanej „Echa dobra”. Cały dochód z jej sprzedaży, jak co roku, trafi na cele charytatywne związane z pomocą dzieciom.

Tegoroczny temat dotyczył mowy nienawiści i hejtu – jednych z najtrudniejszych i najbardziej aktualnych problemów, z jakimi mierzą się współczesne dzieci i nastolatki. Jury doceniło różnorodność form i autentyczność głosu młodych twórców – wśród nagrodzonych tekstów znalazły się bajki, opowiadania fantasy, mini-reportaże i monologi.

Anastazja i Miłosz to uczniowie szkół podstawowych: Szkoły Benedykta w Drohiczynie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Białymstoku. Ich teksty trafią do książki, która będzie dostępna w sprzedaży na stronie wydawnictwa Nowa Era.

Konkurs „Popisz się talentem” odbywa się od 2017 roku i co roku inspiruje tysiące dzieci do sięgania po pióro. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 23 tysiące uczniów, a publikowane książki nie tylko zachęcają do czytania i rozmowy o ważnych tematach, ale też otwierają przed młodymi autorami drzwi do pierwszego literackiego debiutu. (red.)