Młode talenty na Festiwalu Piosenki Literackiej im Łucji Prus w Białymstoku

2 października, 2023

Joanna Wojtkiewicz z Poznania oraz Izabela Karczewska z Hajnówki zdobyły ex-aequo pierwsze miejsce na Festiwalu Piosenki Literackiej im Łucji Prus w Białymstoku. Każda z laureatek otrzymała po 4 tysiące złotych.

Drugie miejsce zajęła Ida Szebla z Kłodzka, która otrzymała 3 tysiące złotych. Trzecią nagrodę w wysokości 2 tysięcy złotych zdobyła Justyna Bardo z Krakowa. Jury przyznało również trzy równorzędne wyróżnienia po 1000 złotych, Otrzymali je: Aleksandra Jeznach z Kętrzyna, Kinga Bodzak z Zakroczymia oraz Urszula Zubek z Warszawy.

Młodych wykonawców oceniało jury w składzie: Włodzimierz Nahorny, Jan Wołek, Nula Stankiewicz, Janusz Strobel.

Z tej sceny płynie prawdziwa magia, wielkie emocje. Gratuluję młodym wykonawcom i życzę sukcesów na dalszej artystycznej drodze – mówiła podczas ceremonii wręczania nagród Wiktoria Wnorowska, dyrektor PIK – dziękuję naszym wspaniałym jurorom za ich pracę, dziękuję pracownikom Podlaskiego Instytutu Kultury za organizację tego wydarzenia i przede wszystkim dziękuję Państwu, naszej wiernej publiczności, bez której tego festiwalu by nie było. Szczególne podziękowania kieruję do Marty Szałkiewicz, która całe przedsięwzięcie tak pięknie koordynuje.

Festiwal od początku promuje piosenki z dobrą muzyką i dobrym tekstem, a do tego odkrywa młode talenty. Podczas trzech dni festiwalu zakwalifikowani uczestnicy – dwudziestu utalentowanych wykonawców z całej Polski – prezentowali piosenki z repertuaru Łucji Prus – artystki pochodzącej z Białegostoku oraz utwory zarówno znanych, jak i debiutujących autorów piosenki literackiej. Towarzyszył im wspaniały band Piotra Matuszczyka. Był to czas wypełniony przesłuchaniami i występami młodych, utalentowanych artystów oraz koncertami wybitnych muzyków polskiej sceny. Festiwal ma już stałą publiczność, która z niecierpliwością czeka na prezentacje młodych piosenkarzy oraz recitale znanych i lubianych artystów, którzy z przyjemnością wracają do starych, dobrych tekstów Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty czy Jana Wołka w nowych aranżacjach i interpretacjach. W tym roku na festiwalu wystąpili: Urszula Dudziak, Hanna Banaszak oraz Stanisław Soyka.

Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus od piętnastu lat organizuje Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, przy wsparciu zarządu Województwa Podlaskiego.(JG)

Ze zdobywczynią pierwszego miejsca – Joanną Wojtkiewicz – rozmawiała Julitta Grzywa