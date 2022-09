„Młociarz. W drodze do Tokio” – premiera filmu o Wojciechu Nowickim

Wrzesień 8, 2022

24-minutowy film dokumentalny „Młociarz. W drodze do Tokio”, opowiadający o przygotowaniach Wojciecha Nowickiego do Olimpiady w 2021 roku, został premierowo zaprezentowany w czwartek (8.09) wieczorem na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Po raz pierwszy obejrzał go i bohater filmu – mistrz olimpijski w rzucie młotem, i zgromadzeni kibice. Dokument wkrótce będzie dostępny na platformie You Tube.

– Dopiero dziś (w czwartek – red.) widziałem film w całości pierwszy raz. Cieszę się, że powstał. To fajna pamiątka z etapu mojej kariery. I jednocześnie dziwne uczucie, gdy ogląda się dokument o sobie. Jest mi bardzo miło, że przyszli kibicie i chcieli obejrzeć film razem ze mną – mówił nam po projekcji Wojciech Nowicki, białostoczaninem, wielokrotny medalista najważniejszych lekkoatletycznych zawodów.