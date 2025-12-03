Mistrzowie Podlaskiej Kultury uhonorowani podczas gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej

3 grudnia, 2025

Karolina Cicha – jedna z tegorocznych laureatek źródło: UMWP Karolina Cicha – jedna z tegorocznych laureatek źródło: UMWP

W Operze i Filharmonii Podlaskiej – instytucji, która od lat pozostaje centrum życia artystycznego regionu – odbyła się uroczysta Gala Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za sezon 2024–2025. Zgromadziła ona twórców, animatorów, pedagogów i osoby od lat poświęcające swoją energię ochronie i rozwojowi kultury Podlasia.

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego 2024–2025

Elżbieta Bagińska

Wyróżniona za całokształt działalności artystycznej i animacyjnej. Od 45 lat związana z życiem kulturalnym Zambrowa, współtwórczyni zespołu Laskowianki, propagatorka tradycji ludowych i opiekunka lokalnego dziedzictwa muzycznego.

Karolina Cicha

Nagrodzona za wyjątkowy dorobek artystyczny. Wokalistka, kompozytorka, multiinstrumentalistka i ambasadorka kultury mniejszości Podlasia. Jej twórczość, koncerty i projekty badawczo-muzyczne promują region na arenie międzynarodowej.

Helena Gołko

Doceniona za ochronę i popularyzację tradycji tkactwa dwuosnowowego. Twórczyni o ponad 40-letnim dorobku, autorka prac inspirowanych życiem codziennym podlaskich wsi. Jej dzieła stanowią ważny element dziedzictwa materialnego regionu.

Danuta Kierklo

Aktorka, pedagożka, twórczyni teatralna. Jej kariera obejmuje pracę w Teatrze Dramatycznym, Akademii Teatralnej w Białymstoku, Teatrze Wierszalin oraz liczne słuchowiska Polskiego Radia Białystok. Uhonorowana za całokształt działalności artystycznej.

Barbara Kotowicz

Wieloletnia animatorka kultury, wokalistka i propagatorka śpiewu patriotycznego. Solistka chóru Polskiej Pieśni Narodowej, aktywna na rzecz lokalnej społeczności i edukacji młodzieży.

Mirosława Krymska

Pedagożka teatru, twórczyni i animatorka. Zrealizowała ok. 100 spektakli teatralnych, wielokrotnie nagradzanych w kraju i za granicą. Od lat współpracuje z Suwalskim Ośrodkiem Kultury, rozwijając edukację teatralną dzieci i młodzieży.

Mieczysław Mazur

Artysta witrażownik z 40-letnim doświadczeniem, twórca jednej z pierwszych pracowni witrażu w północno-wschodniej Polsce. Jego prace można podziwiać w ponad 20 kościołach w całym kraju. Nagrodzony za wkład w rozwój sztuki sakralnej i rzemiosła artystycznego.

Janusz Sobolewski

Niewidomy historyk-amator, dokumentalista i redaktor naczelny „Rajgrodzkich Ech”. Od ponad 40 lat z pasją popularyzuje historię i kulturę podlaskich miejscowości, budując lokalną pamięć i tożsamość.

Dariusz Skibiński

Aktor, reżyser i animator życia teatralnego. Założyciel Stowarzyszenia Kulturalnego Pocztówka i współtwórca Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep. Nagradzany za odwagę artystyczną i twórcze rozwijanie teatru na Podlasiu.

Lokalna tradycja wielokulturowego regionu

Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego mają już 26-letnią tradycję. To jedno z najważniejszych regionalnych wyróżnień, honorujące osoby, które poprzez twórczość, edukację, aktywność społeczną lub działania dokumentacyjne wzbogacają dziedzictwo kulturowe województwa. Jak podkreślił marszałek Łukasz Prokorym, Podlasie – dzięki swojej wielokulturowości – ma szczególną misję pielęgnowania tradycji i tworzenia kultury otwartej, różnorodnej i nowoczesnej.

(pc)