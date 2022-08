Mistrzostwa Polski w triathlonie na białostockich Dojlidach i ulicach miasta

Sierpień 17, 2022

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

Białystok będzie gospodarzem Mistrzostw Polski w triathlonie. Zawody będą rozgrywane w najbliższą niedzielę (21.08) na ulicach miasta, a także na terenie Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy”.

Rywalizacja obejmuje trzy konkurencje sportowe – pływanie, jazdę na rowerze i bieganie. Białostockie zawody będą finałem prestiżowego cyklu Elemental Tri Series.

W ramach wydarzenia odbędą się mistrzostwa Polski w triathlonie, paratriathlonie oraz aquabike, Puchar Polski oraz Turniej Nadziei Olimpijskich, w którym wystartuje młodzież z krajów tzw. grupy wyszehradzkiej. W programie są także zawody biegowe i pływackie dla dzieci. Na startach spodziewanych jest łącznie ponad 400 osób.

Na pierwszym, najkrótszym dystansie supersprinterskim (0,4 km pływania – 10 km na rowerze – 2,5 km biegu) zawodnicy rywalizować będą w Turnieju Nadziei Olimpijskich i Pucharu Polski w Triathlonie w kategoriach: młodzik (13-14 lat), junior młodszy (15-17 lat) i junior (18-19 lat). Międzynarodowy Turniej Nadziei Olimpijskich odbędzie się w Białymstoku już po raz piąty.

Po supersprincie pasjonować będziemy się walką o zwycięstwo na dystansie sprinterskim (0,75 km – 20 km – 5 km). Jest on dedykowany szczególnie dla tych osób, które dopiero zaczynają swoją triathlonową przygodę. Tutaj zawodnicy mają szansę na wygraną w kategorii OPEN bądź w swojej grupie wiekowej.

W końcu na dystansie olimpijskim bez draftingu (1,5 km – 40 km – 10 km) rozdane zostaną medale Mistrzostw Polski Elity i U23 oraz w kategoriach wiekowych. Na tym dystansie będą mogły rywalizować także sztafety, w których jedna osoba płynie, druga jedzie na rowerze, a trzecia biegnie, lecz w przypadku rywalizacji sztafet nie będzie to ranga Mistrzostw Polski.

W ramach białostockiego triathlonu odbędą się również Mistrzostwa Polski dla osób z niepełnosprawnością (start indywidualny) oraz Integracyjne Mistrzostwa Polski Sztafet osób z niepełnosprawnością. W dwu- lub trzyosobowych drużynach będzie musiał znaleźć się przynajmniej jeden zawodnik niepełnosprawny, który pokona jedną z trzech konkurencji – pływanie, kolarstwo lub bieganie. W zmaganiach wezmą udział paratriathloniści, którzy mają m.in. zaburzenia widzenia czy dysfunkcje narządu ruchu.

Zupełną nowością w Białymstoku będą Mistrzostwa Polski w Aquabike. Jak sama nazwa wskazuje to połączenie pływania i jazdy na rowerze (1,5 km – 40 km). To propozycja dla osób, które niekoniecznie lubią, bądź nie mogą biegać.

Dla najmłodszych przygotowano aquathlon, czyli zawody w pływaniu i bieganiu. Początkujący sportowcy będą rywalizować w dwóch kategoriach: dzieci (9-10 lat) na dystansie: 0,1 km pływania i 0,5 km biegu oraz żaki (11-12 lat) na dystansie 0,2 km pływania i 1 km biegu. Dla małych biegaczy będzie także impreza Elemental Junior. Wystartują na dystansach: 200 m (dla dzieci w wieku 1-6 lat) oraz na 500 m (dla dzieci w wieku 7-8 lat).

Start, meta, strefa zmian i biuro zawodów zlokalizowane będą na terenie Ośrodka Sportów Wodnych „Dojlidy”, którym zarządza Białostocki Ośrodek Sporu i Rekreacji. Starty uczestników odbywać się będą na plaży. Zawodnicy pływać będą w zalewie Dojlidy, zaś trasa kolarska zostanie poprowadzona ulicami miasta. Etap biegowy przebiegać będzie wzdłuż ul. Plażowej. W związku z tym kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w ruchu. (źródło: mat. org./mt)

Program zawodów Elemental Tri Series w Białymstoku:

niedziela, 21 sierpnia 2022 r.:

• godz. 08:00 start dystans supersprint 0,4-10-2,5 (Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski – Juniorzy Młodsi i Juniorzy)

• godz. 08:04 start dystans supersprint 0,4-10-2,5 (Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski – Juniorki Młodsze i Juniorki)

• godz. 08:08 start dystans supersprint 0,4-10-2,5 (Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski – Młodzicy)

• godz. 08:12 start dystans supersprint 0,4-10-2,5 (Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski – Młodziczki)

• godz. 09:30 start dystans sprint 0,75-20-5 (paratriathlon)

• godz. 09:45 ceremonia wręczenia nagród (młodzik, junior młodszy, junior)

• godz. 11:00 start dystans standard 1,5-40-10 Mistrzostwa Polski Mężczyzn Elita/U23

• godz. 11:05 start dystans standard 1,5-40-10 Mistrzostwa Polski Kobiet Elita/U23

• godz. 13:25 – 13:35 ceremonia wręczenia nagród (Elita/U23/paratriathlon)

• godz. 14:00 start Elemental Kids – Bieg na dystansie 200 m (kategoria 1-6 lat)

• godz. 14:05 start Elemental Kids – Bieg na dystansie 500 m (kategoria 7-8 lat)

• godz. 14:10 start Elemental Kids – Aquathlon na dystansie 0,1 km pływania/0,5 km biegu (kategoria 9-10 lat)

• godz. 14:20 start Elemental Kids – Aquathlon na dystansie 0,2 km pływania/1 km biegu (Żaki 11-12 lat)

• godz. 14:50 start dystans sprint 0,75-20-5 (Elemental Tri Series)

• godz. 14:58 start triathlon dystans standard 1,5-40-10 (Mistrzostwa Polski Age-Group) i aquabike dystans standard 1,5-40

• godz. 15:00 ceremonia dekoracji Elemental Kids

• godz. 18:20 ceremonia wręczenia medali (Mistrzostwa Polski Age-Group – triathlon i aquabike) oraz ceremonia dekoracji Elemental Tri Series (dystans sprint 0,75-20-5)

• godz. 18:55: zamknięcie trasy

• godz. 19:00: zakończenie Elemental Tri Series Białystok

W związku z organizacją imprezy Elemental Tri Series Białystok 2022 w niedzielę, 21 sierpnia 2022 r. nastąpi zamknięcie ruchu drogowego na następujących ulicach:

• ul. Plażowa w godzinach od 06:00 do 19:00 – całkowite zamknięcie na odcinku od ul. Poziomej do ul. Ks. Stanisława Suchowolca;

• ul. Świętego Proroka Eliasza w godzinach od 06:30 do 18:00 – całkowite zamknięcie lewej jezdni na odcinku od ul. Ks. Stanisława Suchowolca do ul. Jacka Kuronia (na prawej jezdni ruch odbywać się będzie w dwóch kierunkach) oraz całkowite zamknięcie na odcinku od ul. Jacka Kuronia do skrzyżowania z ul. Franciszka Karpińskiego;

• ul. Jacka Kuronia w godzinach od 06:30 do 18:00 – całkowite zamknięcie lewej jezdni na odcinku od ul. Świętego Proroka Eliasza do ul. Adama Mickiewicza (na prawej jezdni ruch odbywać się będzie w dwóch kierunkach);

• ul. Adama Mickiewicza w godzinach od 06:30 do 18:00 – całkowite zamknięcie lewej jezdni na odcinku od ul. Jacka Kuronia do ul. Franciszka Karpińskiego (na prawej jezdni ruch odbywać się będzie w dwóch kierunkach);

• ul. Franciszka Karpińskiego w godzinach od 06:30 do 18:00 – całkowite zamknięcie na odcinku od ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Świętego Proroka Eliasza;

• ul. Prof. Andrzeja Kalicińskiego w godzinach od 06:30 do 18:00 – całkowite zamknięcie na odcinku od ul. Franciszka Karpińskiego do ul. Jacka Kuronia.

W załączeniu przekazuję do ewentualnego wykorzystania zdjęcia z ubiegłorocznej edycji Elemental Tri Series oraz mapę utrudnień w ruchu drogowym w dniu 21.08.2022 r.