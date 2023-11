Mistrz olimpijski Wojciech Nowicki spotkał się ze studentami Politechniki Białostockiej

8 listopada, 2023

Spotkanie z Wojtkiem Nowickim/ Fot. Dariusz Piekut/PB Spotkanie z Wojtkiem Nowickim/ Fot. Dariusz Piekut/PB

Ciężka i systematyczna praca oraz wytrwałość w realizacji celów – to przepis na sukces zawodowy i życiowy – przekonywał studentów Politechniki Białostockiej i uczniów jej liceum – mistrz olimpijski i złoty absolwent PB – Wojciech Nowicki. Sportowiec spotkał się z młodzieżą podczas trwającej na uczelni Akademickiej Doby Sportu, której celem było zachęcanie młodych ludzi do aktywności fizycznej.

W poniedziałek (7.11.2023 r.) w sali Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej odbyło się spotkanie z Wojciechem Nowickim, najlepszym sportowcem Podlasia, złotym absolwentem Politechniki Białostockiej. Wydarzenie zamknęło pierwszą edycję Akademickiej Doby Sportu, czyli 24-godzinnego maratonu różnorodnych aktywności sportowych.

Wielką atrakcją ADS było spotkanie z Wojciechem Nowickim – mistrzem olimpijskim w rzucie młotem oraz absolwentem Politechniki Białostockiej. Przybyło na nie grono fanów sportowca oraz Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB i Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB. Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie młodych ludzi. Pytali mistrza o jego drogę sportową, o szczegóły treningów i zmagania się z wyzwaniami. Studenci byli też zainteresowani przebiegiem jego studiów i wspomnieniami związanymi z wykładowcami.

Wojciech Nowicki jest dwukrotnym medalistą Igrzysk Olimpijskich (brąz w Rio de Janeiro w 2016 r. i złoto w Tokio w 2021 r.), pięciokrotnym medalistą mistrzostw świata i trzykrotnym medalistą mistrzostw Europy. To najbardziej utytułowany sportowiec pochodzący z Podlasia. Zanim sięgnął po najwyższe laury świata sportu, studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, który ukończył w 2013 roku z tytułem magistra inżyniera o specjalności automatyka-robotyka.

Wojciech Nowicki jest pierwszym absolwentem Politechniki Białostockiej, który zdobył dwa medale olimpijskie. To ogromna duma dla całej społeczności akademickiej, która uhonorowała sportowca tytułami: Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej 2016, a także Honorowy Ambasador Politechniki Białostockiej (w 2018 roku).

– Jesteśmy bardzo dumni z Pana osiągnięć i dziękujemy za niezwykłe emocje i wzruszenia. Cieszę się, że tak wspaniały sportowiec, dwukrotny medalista olimpijski, jako Złoty Absolwent oraz Honorowy Ambasador współtworzy społeczność akademicką Politechniki Białostockiej. Medale igrzysk olimpijskich to historyczne osiągnięcie dla całego polskiego sportu, ale także w historii naszej Uczelni – mówiła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Wojciech Nowicki wielokrotnie podkreśla zwój związek z Politechniką Białostocką i sentymentem wspomina czasy spędzone na studiach. – Był to fajny okres. Zawsze miło i chętnie się tu wraca, bo mam kolegów i przyjaciół na Politechnice. Moje studia były wypełnione treningami, na tym etapie już profesjonalnymi. I choć przyznam, że łączenie nauki i kariery sportowej nie jest łatwe – wymaga dużo wysiłku i samozaparcia – to udaje się i pomaga kształtować charakter. W uprawianiu sportu i studiowaniu widzę same pozytywy. Jest dużo pracy, ale warto próbować i nie zrażać się przeciwnościami – przekonuje mistrz olimpijski Wojciech Nowicki.

Poniedziałkowe spotkanie studentów z Wojciechem Nowickiem zorganizowało Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Białostockiej oraz Klub Uczelniany AZS Politechniki Białostockiej. Rozmowę moderowała Julitta Grzywa z Radio Akadera. Na spotkaniu pojawiła się spora grupa młodych ludzi dla których sportowiec jest wzorem i inspiracją. Na zakończenie uczestnicy mogli wziąć od mistrza autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Organizatorzy i Partnerzy Akademickiej Doby Sportu: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Akademicki Związek Sportowy, Pasja AZS, Politechnika Białostocka, Klub Uczelniany AZS Politechniki Białostockiej, Klub Środowiskowy AZS Województwa Podlaskiego, Klub Judo Politechniki Białostockiej, Hydros Plus Tomasz Kulesza. Patronat Medialny: Radio Akadera. (mr, jg)