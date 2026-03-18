18 marca, 2026

Mini Turniej BJJ w Białymstoku coraz bliżej. Posłuchaj rozmowy z Łukaszem Skarżyńskim!

Łukasz Skarżyński Łukasz Skarżyński źródło: MMA CLUB BIAŁYSTOK
Już 22 marca 2026 w Białymstoku odbędzie się kolejna edycja Turnieju Pierwszych Kroków w Brazylijskim Jiu Jitsu GI. To inicjatywa organizowana przez MMA Club Białystok, skierowana do osób stawiających swoje pierwsze kroki w sportach chwytanych. O zawodach rozmawialiśmy z Łukaszem Skarżyńskim – organizatorem imprezy.

Organizatorzy potwierdzają udział kilku klubów, które przyjadą z grupami początkujących zawodników. Wśród nich znajdą się m.in.:
– Centrum Sportów Walki Berserker’s Team Suwałki,
– Urban Jiu Jitsu,
– Gogolplata Jiu-Jitsu Białystok.

To dobra okazja, by młodzi adepci BJJ mogli sprawdzić swoje umiejętności w warunkach turniejowych, ale wciąż w atmosferze sprzyjającej nauce i zdobywaniu doświadczenia.

MMA Club Białystok podkreśla, że trwają prace nad dopracowaniem logistyki wydarzenia. Zapisy na turniej prowadzone są do 18 marca 2026, co daje jeszcze chwilę na dołączenie do wydarzenia.

Turniej ma charakter lokalny, kameralny i nastawiony na rozwój zawodników. To nie tylko rywalizacja, ale też okazja do integracji środowiska BJJ w regionie oraz wymiany doświadczeń między klubami.

Szczegóły w rozmowie Pawła Cybulskiego:

