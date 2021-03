Miliony z rządowego programu na podlaskie działania. Białystok ponownie bez wsparcia

Marzec 31, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

65 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 75 milionów złotych zostanie zrealizowanych w Podlaskiem dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki kolejnego naboru.

Dotacje umożliwią m.in. przebudowę domu pomocy społecznej w Choroszczy, systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Jasionówka, czy utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie.

Ponownie o dotację z rządowego programu ubiegał się Białystok, jednak tym razem również jej nie otrzymał.

Miasto wnioskowało o pieniądze na remont ulicy Depowej, budowę sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz modernizację zabytkowego VI Liceum Ogólnokształcącego.

– Żałujemy, że po raz kolejny Białystok nie otrzymał żadnego wsparcia. (…) Uważamy, że to co złożyliśmy wpisuje się w strategię działań, bo nasze projekty są skierowane do większej grupy osób, są to obiekty oświatowe – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Wcześniej Białystok z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymał dotację na budowę węzła w Porosłach, jednak przy następnych naborach nie otrzymał żadnej dotacji.

Tym razem do podziału w skali kraju było ponad półtora miliarda złotych na działania samorządowe. (ea/mc)