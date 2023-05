Milion od rządu na cyfryzację Podlaskiego

15 maja, 2023

Fot. Krzysztof Duszyński/UMWP Fot. Krzysztof Duszyński/UMWP

Milion złotych rządowego wsparcia cyfrowego otrzymało województwo podlaskie.

Za otrzymane w ramach Cyfrowego Województwa pieniądze samorządy mogą sfinansować m.in. dalszą cyfryzację swoich urzędów, kupić potrzebny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla jednostek podległych, a także przygotować urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami – wykupić szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, wyposażyć urzędy w programy wspierające cyfrowe bezpieczeństwo.

– Już 35 milionów złotych trafiło do tej pory do województwa podlaskiego w ramach programów„GrantyPPGR” „CyfrowaGmina” i „CyfrowyPowiat” w ostatnim roku. Są to pieniądze na cyfryzację dla mieszkańców województwa podlaskiego. Można je przeznaczyć m.in.na nowoczesny sprzęt – laptopy, tablety, komputery i oprogramowanie. Dzisiaj ogłaszamy przekazanie środków dla samorządu województwa podlaskiego w wysokości 1 miliona złotych– mówił w poniedziałek (15.05) minister Adam Andruszkiewicz z resortu cyfryzacji podczas przekazania symbolicznego czeku.

– Bardzo rzadko urząd marszałkowski jest beneficjentem, dlatego cieszę się, że będziemy mogli poprawić bezpieczeństwo cyfrowe i ulepszyć cyfrową obsługę mieszkańców – wskazał marszałek Artur Kosicki.

Konkurs Cyfrowe Województwo finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię Covid-19, który ukazał jak ważne i jednocześnie trudne jest wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy. Przeniesienie pracy i działań do sieci okazało się problematyczne i niekiedy niemożliwe przez braki sprzętowe i zbyt małe kompetencje urzędników. Konkurs grantowy skierowany jest do wszystkich województw w Polsce. Każde z nich otrzyma dofinansowanie o wartości 1 mln złotych. (opr. at)