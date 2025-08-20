Milczące obrazy: historia dzieł sztuki wywiezionych z Białegostoku podczas wojny

20 sierpnia, 2025

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Obrazy zrabowane przez wojska radzieckie na przedwojennej Białostocczyznie i Grodzieńszczyznie będą prezentowane na wystawie w białostockim ratuszu. Jest to pokłosie badań „Straty wojenne regionu – historia obrazów z sowieckiego Muzeum Sztuk Pięknych w Białymstoku, odnalezionych na Wawelu”.

Muzeum ostatecznie nie powstało, ale część dzieł sztuki udało się zachować.

– Sowieci grabią, próbują stworzyć to muzeum i się nie udaje. Zostają te zbiory rozproszone i tutaj dzięki badaniom zostają na nowo zebrane w jednym miejscu, choć w części tylko, bo to jest niewiele obiektów – mówi dr Waldemar Wilczewski, dyrektor Muzeum Podlaskiego.

Badania były prowadzone dwa lata. Na wystawie „Milczące obrazy. Opowieść o dziełach wywiezionych z Białegostoku”, której wernisaż zaplanowano na 5 września w białostockim ratuszu, będzie prezentowanych ponad 20 odnalezionych dzieł.

– Była taka informacja, że prawdopodobnie Białystok znajdzie się w granicach Związku Radzieckiego. Tak też się stało. W 1946 roku przyjeżdża do Białegostoku Krystyna Żymierska, która jest delegowana przez dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu doktora Tadusza Mańkowskiego po to, żeby te obrazy z Białegostoku wywieźć na Wawel. Było to 30 obrazów z różnymi adnotacjami, na przykład własność Kosakowskich, własność Jana Glinki, własność Byspingów, własność Eynarowiczów – mówi dr Krystyna Stawecka, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Podlaskiego, która prowadzi projekt.

Wystawie czasowej w białostockim ratuszu będzie towarzyszył katalog cyfrowy, który będzie bezpłatne udostępniony na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego. (hk)