Mikołajkowe Seminarium BJJ w MMA Team Białystok: „Przewaga dzięki zamkniętej gardzie & technika Taktarowa” – Posłuchaj rozmowy z Łukaszem Skarżyńskim!

MMA Team Białystok, prowadzony przez trenera Łukasza Skarżyńskiego, szykuje Mikołajkowe Seminarium BJJ, podczas którego uczestnicy poznają techniki wykorzystywane zarówno w jiu-jitsu sportowym, jak i w realnej samoobronie czy MMA. Wydarzenie poprowadzi Dariusz Kasprzyk, wicemistrz Europy IBJJF – autorytet w świecie BJJ.
Posłuchaj rozmowy o seminarium z Łukaszem Skarżyńskim tutaj:
Wyjątkowa okazja do nauki od wicemistrza Europy BJJ
Seminarium nosi nazwę „Przewaga dzięki zamkniętej gardzie & technika Taktarowa”, a jego program został podzielony na dwa bloki:
10:30 – BLOK GI: Zamknięta garda
Uczestnicy poznają kluczową pozycję brazylijskiego jiu-jitsu – zamkniętą gardę.
To właśnie z tej pozycji osoba znajdująca się na plecach może:
-
atakować dźwigniami,
-
wywoływać przetoczenia,
-
zdobywać pozycję dominującą,
-
zaskakiwać przeciwnika kontrolą i dynamiką.
Choć dla niewprawnego oka wygląda jak pozycja defensywna, w świecie BJJ to jedna z najbardziej ofensywnych i pełnych możliwości struktur.
12:00 – BLOK NO-GI: Technika Taktarowa
Druga część seminarium to praca w formule no-gi, gdzie skupimy się na niezwykle skutecznej dźwigni na staw skokowy – taktarowie.
To technika:
-
prosta do opanowania,
-
niezwykle efektywna,
-
używana w sportowych walkach, MMA oraz samoobronie,
-
zdolna zmusić przeciwnika do poddania dzięki silnemu naciskowi na kostkę.
Seminarium odbędzie się w siedzibie klubu: ul. Wesoła 14, Białystok. Zajęcia poprowadzi Dariusz Kasprzyk, który specjalizuje się w pracy z gardy, technikach kontrolnych i dźwigniach kończących.
Wydarzenie współorganizuje Benefit Systems – właściciel marki MultiSport, bez którego wsparcia nie byłoby ono możliwe.
Kiedy i gdzie odbędzie się Mikołajkowe Seminarium BJJ?
📍 Miejsce: MMA Team Białystok, ul. Wesoła 14
📅 Data: 6 grudnia
⏰ Start: 10:30 (zachęcamy do przyjścia 10 minut wcześniej)
Blok 1 – GI: Zamknięta garda – godz. 10:30
Blok 2 – NO-GI: Taktarow – godz. 12:00
(pc)