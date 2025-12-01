Mikołajkowe Seminarium BJJ w MMA Team Białystok: „Przewaga dzięki zamkniętej gardzie & technika Taktarowa” – Posłuchaj rozmowy z Łukaszem Skarżyńskim!

1 grudnia, 2025

Łukasz Skarżyński fot. Paweł Cybulski Łukasz Skarżyński fot. Paweł Cybulski

MMA Team Białystok, prowadzony przez trenera Łukasza Skarżyńskiego, szykuje Mikołajkowe Seminarium BJJ, podczas którego uczestnicy poznają techniki wykorzystywane zarówno w jiu-jitsu sportowym, jak i w realnej samoobronie czy MMA. Wydarzenie poprowadzi Dariusz Kasprzyk, wicemistrz Europy IBJJF – autorytet w świecie BJJ.

Posłuchaj rozmowy o seminarium z Łukaszem Skarżyńskim tutaj:

Wyjątkowa okazja do nauki od wicemistrza Europy BJJ

Seminarium nosi nazwę „Przewaga dzięki zamkniętej gardzie & technika Taktarowa”, a jego program został podzielony na dwa bloki:

10:30 – BLOK GI: Zamknięta garda

Uczestnicy poznają kluczową pozycję brazylijskiego jiu-jitsu – zamkniętą gardę.

To właśnie z tej pozycji osoba znajdująca się na plecach może:

atakować dźwigniami,

wywoływać przetoczenia,

zdobywać pozycję dominującą,

zaskakiwać przeciwnika kontrolą i dynamiką.

Choć dla niewprawnego oka wygląda jak pozycja defensywna, w świecie BJJ to jedna z najbardziej ofensywnych i pełnych możliwości struktur.

12:00 – BLOK NO-GI: Technika Taktarowa

Druga część seminarium to praca w formule no-gi, gdzie skupimy się na niezwykle skutecznej dźwigni na staw skokowy – taktarowie.

To technika:

prosta do opanowania,

niezwykle efektywna,

używana w sportowych walkach, MMA oraz samoobronie,

zdolna zmusić przeciwnika do poddania dzięki silnemu naciskowi na kostkę.

Seminarium odbędzie się w siedzibie klubu: ul. Wesoła 14, Białystok. Zajęcia poprowadzi Dariusz Kasprzyk, który specjalizuje się w pracy z gardy, technikach kontrolnych i dźwigniach kończących.

Wydarzenie współorganizuje Benefit Systems – właściciel marki MultiSport, bez którego wsparcia nie byłoby ono możliwe.

Kiedy i gdzie odbędzie się Mikołajkowe Seminarium BJJ?

📍 Miejsce: MMA Team Białystok, ul. Wesoła 14

📅 Data: 6 grudnia

⏰ Start: 10:30 (zachęcamy do przyjścia 10 minut wcześniej)

Blok 1 – GI: Zamknięta garda – godz. 10:30

Blok 2 – NO-GI: Taktarow – godz. 12:00

(pc)