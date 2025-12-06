Mikołaj z Rovaniemi przyjedzie do centrum Białegostoku i rozświetli miejską choinkę

6 grudnia, 2025

Mikołaj z Rovanemi źródło: UM Białystok Mikołaj z Rovanemi źródło: UM Białystok

W Białymstoku ponownie zagości prawdziwy Mikołaj! Dzisiaj (6 grudnia) mieszkańcy miasta spotkają się na głównym placu, aby powitać najbardziej magiczny czas w roku, wspólnie z Mikołajem z fińskiego Rovaniemi – miejsca uznawanego za jego oficjalny dom.

Świąteczne atrakcje przez cały dzień

Na uczestników czeka pełen atrakcji program. Już od godziny 12:00 w specjalnie przygotowanej strefie będzie można porozmawiać przez telefon z Mikołajem z Laponii. To wyjątkowa okazja dla najmłodszych, którzy chcą osobiście przekazać swoje świąteczne życzenia lub zapytać, czy na pewno znaleźli się na liście grzecznych dzieci.

Oficjalny program artystyczny ruszy o 15:00. Występy muzyczne, animacje i konkursy związane ze świętami oraz postacią Mikołaja zapewnią dobrą zabawę i wprowadzą wszystkich w zimowy klimat. Organizatorzy przygotowali zarówno atrakcje dla dzieci, jak i dorosłych, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie.

Uroczyste rozświetlenie miejskiej choinki

Kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie włączenie światełek na miejskiej choince, która tradycyjnie stoi na placu przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Około godziny 17:00 Mikołaj z Rovaniemi wspólnie z mieszkańcami rozświetli drzewko, inaugurując sezon zimowych dekoracji w centrum Białegostoku. To jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów grudnia, który co roku gromadzi tłumy białostoczan.

Wizyta Mikołaja dzięki akcji „Przedsiębiorcy Dzieciom”

Przyjazd Mikołaja odbywa się w ramach inicjatywy konsula honorowego Finlandii „Przedsiębiorcy Dzieciom”. Strategicznymi partnerami wydarzenia są Województwo Podlaskie oraz Miasto Białystok, dzięki którym mieszkańcy mogą spotkać legendarnego gościa z Laponii bez konieczności podróży na daleką północ.

Wydarzenie zapowiada się jako jedna z najpiękniejszych grudniowych tradycji w mieście. To doskonała okazja, by poczuć atmosferę świąt, spędzić czas z rodziną i przygotować się na nadchodzący, pełen magii, świąteczny okres.

(pc)