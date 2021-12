Mikołaj z Rovaniemi, karuzela wenecka, jarmark świąteczny. W sercu Białegostoku odczujemy magię zbliżających się świąt

Grudzień 3, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W najbliższy weekend w Białymstoku będzie można poczuć magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W niedzielę (05.12) na Rynek Kościuszki przyjedzie Mikołaj z Rovaniemi w Finlandii, który zapali światełka na miejskiej choince. Tymczasem już w sobotę (04.12) ruszy coroczny jarmark świąteczny.

– Do 22 grudnia między 12.00 a 20.00 na Rynku Kościuszki będzie można robić zakupy na straganach. Jak zawsze nie zabraknie specjałów kuchni regionalnej, świątecznych atrakcji. Oprócz tego powraca tak lubiana przez najmłodszych białostoczan karuzela wenecka. Nie zabraknie także różnych świątecznych ozdób, ramki, w której będzie można robić zdjęcia, choinek świątecznych. Wszystko po to, by to miejsce na Rynku Kościuszki jak najbardziej przypominało taki jarmark bożonarodzeniowy, wprowadzało nas wszystkich w ten świąteczny czas – mówi zastępca prezydenta Białegostoku, Rafał Rudnicki.

W niedzielę (05.12) zaś przez centrum Białegostoku przejedzie Mikołaj z Rovaniemi w Finlandii. Trasa będzie wiodła z Rynku Kościuszki, przez Lipową, Aleję Piłsudskiego, Rondo Lussy, Legionową, Curie-Skłodowskiej, Plac NZS i ponownie na Rynek Kościuszki.

– Dzieci bardzo czekają na Mikołaja. Wszyscy zresztą w tej całej sytuacji pandemicznej bardzo mocno potrzebujemy dobrych uczuć, które towarzyszą właśnie przyjazdowy Mikołaja – mówi konsul honorowy Finlandii, Andrzej Parafiniuk. – Mieszkańcy bardzo chcą się spotkać z Mikołajem, a obostrzenia pandemiczne nie pozwalają nam na tradycyjne już spotkanie ze sceną, ze śpiewaniem kolęd. Poprosiliśmy Mikołaja, żeby można było spotkać się choć na wspólnym spacerze. Między 17.00 a 18.00 Mikołaj przejedzie tą swoją tradycyjną białą bryczką z białymi końmi po ulicach Białegostoku. Oczywiście z odpowiednim zachowaniem bezpieczeństwa, ale będzie można się z nim spotkać, pomachać, życzyć sobie dobrych świąt – dodaje Parafiniuk.

Przejazd Mikołaja będzie transmitowany w mediach społecznościowych urzędu miasta.

Nim Mikołaj odwiedzi rynek spotka się z dziećmi na oddziale onkologicznym szpitala DSK, później odwiedzi podopiecznych Fundacji Jasny Cel i Fundacji Rodziny Czarneckich. (mt)