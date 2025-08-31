Mikołaj Wołkowycki – setna rocznica urodzin wybitnego malarza z Podlasia. Wystawa „Nie da się od tego uciec” w Białymstoku

31 sierpnia, 2025

Urodzony 100 lat temu Mikołaj Wołkowycki należy do grona najważniejszych malarzy związanych z Podlasiem. Jego twórczość od dziesięcioleci kształtuje lokalną scenę artystyczną, a sam artysta zasłynął jako nieustanny poszukiwacz nowych środków wyrazu. W 1955 roku zadebiutował na przełomowej Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale, która zerwała z obowiązującym wówczas w sztuce socrealizmem i otworzyła nową drogę dla pokolenia młodych plastyków.

Malarstwo Mikołaja Wołkowyckiego, fot. Jerzy Doroszkiewicz Zdjęcie 1 z 7 Malarstwo Mikołaja Wołkowyckiego, fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Nie da się od tego uciec” – podwójna wystawa w Białymstoku

Z okazji setnej rocznicy urodzin artysty Muzeum Podlaskie oraz Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku przygotowały wyjątkową, podwójną wystawę zatytułowaną „Nie da się od tego uciec”. Ekspozycje prezentowane są jednocześnie w podziemiach Ratusza (Muzeum Podlaskie) oraz w galerii przy ul. Legionowej i można je oglądać do 28 września.

Wystawa jest szerokim przekrojem dorobku Wołkowyckiego – od wczesnych prac, przez okres intensywnych poszukiwań formalnych, aż po dzieła dojrzałe, w których artysta odważnie podejmował dialog z nowoczesnością. Jak podkreśla Katarzyna Hryszko z Galerii im. Sleńdzińskich, celem ekspozycji jest pokazanie twórczości Wołkowyckiego w pełnym świetle, z uwzględnieniem zarówno kontekstu historycznego, jak i jego indywidualnych poszukiwań.

Na wernisażach podwójnej wystawy był #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz. Posłuchaj relacji: