Mietek Szcześniak i Katarzyna Groniec na Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus

Wrzesień 14, 2022

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

To święto piosenki literackiej, na którym wystąpią gwiazdy – Mietek Szcześniak i Katarzyna Groniec , ale również młodzi wokaliści. Przed nami Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus. To już 14 edycja wydarzenia, które potrwa od 30 września do 2 października.

Festiwal rozpocznie się koncertem jurorów pt. „Ździebełko ciepełka czyli miłość w polskiej piosence”.

– W tym koncercie będą zawarte najlepsze polskie piosenki: Agnieszki Osieckiej, Młynarskiego, Jonasza Kofty. Ten program będzie wielkim świętem piosenki literackiej – zapewnia Marta Szałkiewicz, koordynatorka festiwalu. – Jest atrakcyjny nie tylko dla widzów, ale również dla uczestników, bo chcą zobaczyć pokaz mistrzowski.

W części konkursowej festiwalu wystąpi 20 osób z całej Polski, ten koncert odbędzie się w sobotę, wstęp jest wolny.

– Uczestnicy będą w stanie zaprezentować przepiękne piosenki, w przepięknych wykonaniach, w aranżacjach bandu festiwalowego pod kierunkiem Piotra Matuszczyka. Staramy się pilnować aby repertuar był jednolity, ale niestety się nie da, ponieważ piosenka literacka jest bardzo ekskluzywnym gatunkiem i mało ludzi chce się w niej odnajdywać. Poziom uczestników jest bardzo dobry, ale w tym roku nie wyjątkowy – dodaje Marta Szałkiewicz.

Agnieszka Możejko-Szekowska, aktorka, wokalistka, laureatka I edycji festiwalu i jurorka tegorocznej, zapewnia, że będzie bardzo czujnie obserwować i chłonąć uczestników konkursu.

– Wspominając tamten czas uważam, że to było bardzo cenne doświadczenie. Do dzisiaj jestem czynną aktorką. Dzięki nagrodzie i udziałowi w festiwalu upewniłam się, że piosenka literacka i aktorska to jest coś, co mi w duszy gra. Tym bardziej się cieszę, że wracam na festiwal w innej roli. I znając ten festiwal, szczególnie część konkursową od strony uczestnika, z bardzo dużą ciekawością i uważnością będę obserwowała wszystkie osoby, które wystąpią na festiwalu – mówi Agnieszka Możejko-Szekowska.

W sobotę po części konkursowej na scenie wystąpi Mietek Szcześniak. Koncert „Nierówni” to połączenie poezji księdza Jana Twardowskiego z muzyką skomponowaną przez wokalistę.

Festiwal zakończy się w niedzielę koncertem galowym laureatów oraz recitalem Katarzyny Groniec pt. „Niektóre sytuacje”. Na spektakl składają się piosenki śpiewane od lat, ale również takie, które artystka zawsze chciała zaśpiewać w nowych aranżacjach. (hk)