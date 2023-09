„Mieszkanie dla Absolwenta” – zachęta dla studentów do pozostania po studiach w mieście

19 września, 2023

Budowa bloku przy ul. Depowej, źródło: UM Białystok Budowa bloku przy ul. Depowej, źródło: UM Białystok

Studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci będą mogli skorzystać z programu „Mieszkanie dla Absolwenta”. Taką uchwałę podjęli miejscy radni. Warunkiem przyznania lokalu będzie wysoka średnia oraz zatrudnienie na terenie miasta.

W ramach programu z zasobu mieszkaniowego miasta wydzielone zostaną lokale w nowo powstałych blokach przy ul. Depowej. Program ma objąć maksymalnie do 93 lokali – w zależności od liczby zgłoszeń. Uprawnionymi do ich najmu będą studenci ostatniego roku studiów ze średnią ocen 4,75 oraz absolwenci do 35. roku życia, którzy ukończyli studia ze średnią co najmniej 4,75.

Program będzie realizowany przez Zarząd Mienia Komunalnego we współpracy z białostockim środowiskiem nauki. To rektorzy uczelni będą rekomendować kandydatów do tego programu. (mt)