Mieszkanie dla absolwenta. Już można składać wnioski

12 października, 2023

Fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok Fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Uchwała Rady Miasta Białystok weszła w życie i już można składać wnioski o przyznanie mieszkania w Zarządzie Mienia Komunalnego w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta”.

Oferta skierowana jest do studentów ostatniego roku uczelni wyższych (ze średnią ocen z ostatniego roku akademickiego co najmniej 4,75, rekomendowanych przez rektora uczelni lub osobę przez niego upoważnioną) oraz do absolwentów uczelni wyższych (którzy ukończyli studia ze średnią co najmniej 4,75) – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski.

Warunki skorzystania z programu Mieszkanie dla absolwenta to m.in. nieposiadanie własności lub współwłasności, spółdzielczego prawa do lokalu lub budynku, prawa do lokalu wchodzącego w skład zasobów TBS, bądź najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok. Trzeba mieszkać na terenie miasta, mieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (miejscem świadczenia pracy powinien być Białystok) oraz nieukończenie w dacie złożenia wniosku 35 roku życia.

W ramach programu, z zasobu mieszkaniowego miasta wydzielone zostaną 93 lokale w nowo powstałych blokach przy ul. Depowej. Lokale są wynajmowane wyłącznie na czas trwania pracy absolwenta na terenie Białegostoku.

Wnioski są już dostępne w siedzibie i na stronie internetowej ZMK przy ul. Bema. (red.)