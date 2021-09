Mieszkańcy posprzątają Las Turczyński. Każdy chętny może się włączyć w tę akcję

Wrzesień 16, 2021

źródło: Stowarzyszenie OKOLICA źródło: Stowarzyszenie OKOLICA

To okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, ale też zrobienia czegoś dobrego dla środowiska. W najbliższą sobotę (18.09) Stowarzyszenie OKOLICA organizuje sprzątanie Lasu Turczyńskiego. Każdy chętny może wziąć udział w tym wydarzeniu.

– Las Turczyński to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez spacerowiczów z osiedla Nowe Miasto oraz Kleosina. To jedyny teren zielony, jaki mamy do dyspozycji, gdyż nie ma tu żadnych parków. Spaceruję w lesie kilka razy w tygodniu i widzę za każdym razem wiele osób – rodzin, biegaczy, grzybiarzy – mówi Agnieszka Maszkowska ze Stowarzyszenia OKOLICA.

To szesnasta już edycja akcji sprzątania tego lasu.

– Cieszymy się, bo w tym roku wygraliśmy batalię o to, by nie doszło do wycinki dużej części naszego lasu pod olbrzymi cmentarz – dodaje Małgorzata Grabowska-Snarska – prezeska Stowarzyszenia. – Ale to też zobowiązuje nas do dbania o las, dlatego niezmiennie od już 16 lat organizujemy wydarzenie, podczas którego we współpracy z Nadleśnictwem Dojlidy oraz Urzędem Miasta w Białymstoku przy licznym udziale mieszkańców sprzątamy śmieci. Zauważamy na przestrzeni lat coraz mniej śmieci, ale niestety jeszcze nie wszyscy rozumieją, że ich miejsce nie jest w lesie – dodaje.



W tym roku sprzątanie rozpocznie się o godz. 15.00 na tzw. strzelnicy. Worki i rękawice zapewniają organizatorzy. Sprzątanie lasu zakończy się rozbiciem dwóch piniat wypełnionych słodyczami. (mt)