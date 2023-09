Mieszkańcy os. Dojlidy ponownie starają się o budowę ekranów akustycznych przy Torze Białystok

14 września, 2023

źródło: BOSiR źródło: BOSiR

Pisk opon i ryk silników, zwłaszcza podczas sesji driftingu na Torze Białystok to dla mieszkańców osiedla Dojlidy w Białymstoku niemal codzienność. Problem hałasu dobiegającego z toru wyścigowego mogą rozwiązać ekrany akustyczne. Pomysł ich ustawienia zakłada projekt zgłoszony do tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Mieszkańcy osiedla Dojlidy ponownie starają się o budowę ekranów akustycznych przy Torze Białystok. Ten sam pomysł zgłoszono do budżetu obywatelskiego Białegostoku w poprzednim roku.

– W ubiegłym roku zabrakło nam głosów, dlatego w tym roku powtarzamy akcję. Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu spokój, cisza i ochrona przyrody, ale też dobrostan mieszkańców i użytkowników okolic Toru, do głosowania na nasz projekt, który w tym roku ma numer M-26. Jest to projekt ogólnomiejski. Mamy nadzieję, że uda się go w końcu wprowadzić w życie – mówi Urszula Sienkiewicz, jedna z mieszkanek osiedla Dojlidy, inicjatorka pomysłu budowy ekranów akustycznych.

Hałas na Torze Białystok zakłóca spokój nie tylko mieszkańcom Białegostoku, ale także Olmont i Izabelina, którzy już w 2020 roku składali do prezydenta Białegostoku petycje w sprawie wyciszenia toru. Protestowali również działkowcy.

– Projekt popierają nie tylko działkowcy czy organizacje społeczne zajmujące się ochroną przyrody czy ochroną Dojlid, ale również sami użytkownicy Toru. Oni wiedzą, że jest to problem i wiedzą, że dobrze byłoby zrobić coś, aby ten problem rozwiązać. My proponujemy naprawdę salomonowe rozwiązanie – dodaje Sienkiewicz.

Głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2024 można będzie od 26 września do 9 października. (mt)