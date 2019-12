Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie usunięcia azbestu

Grudzień 30, 2019

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białostoczanie, którzy na swoich posesjach mają jeszcze azbest, będą mogli otrzymać dotację od miasta na jego usunięcie.

Urzędnicy gromadzą informacje o tym, ile jeszcze osób chciałoby pozbyć się azbestu. W tym celu do 20 stycznia należy złożyć formularz wraz z dokumentacją fotograficzną obrazującą aktualny stan obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu. Następnie Urząd Miejski w Białymstoku złoży do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dotację na usuwanie azbestu w 2020 roku. Dzięki temu mieszkańcy miasta, którzy na swoich posesjach mają jeszcze wyroby zawierające ten szkodliwy dla zdrowia składnik, będą mogli otrzymać dofinansowanie na jego usunięcie, w wysokości do 70%. Pozostałe koszty pokrywa właściciel nieruchomości. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Zgodnie z przyjętym przez Polskę planem działań na rzecz kraju wolnego od azbestu całkowite usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest ma nastąpić do 2032 roku. (ea/mc)