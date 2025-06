Mieszkańcy Białegostoku zadbali o zdrowie podczas „Spaceru dla Serca”

29 czerwca, 2025

Ponad 200 osób przeszło ulicami Białegostoku w prozdrowotnej inicjatywie „Spacer dla Serca”. Była to nie tylko aktywność fizyczna, ale także działania edukacyjne i profilaktyczne, bo na dziedzińcu Pałacu Branickich można było porozmawiać o chorobach serca i zrobić podstawowe badania.

„Spacer dla Serca” to była wspólna inicjatywa Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Miasta Białystok i Podlaskiego Oddziału NFZ. W ten sposób zachęcano do zwrócenia uwagi na choroby układu krążenia, bo to wciąż główna przyczyna zgonów w Polsce. A badania pokazują, że już zaledwie 30 minut umiarkowanego spaceru dziennie może mieć zbawienny wpływ na nasze zdrowie, ponieważ znacząco obniża ryzyko chorób serca, pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi, poprawia nastrój, redukuje stres i wzmacnia naszą odporność. (red.)