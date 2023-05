„Mierzenie ma znaczenie” czyli akcja z okazji Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego

17 maja, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

W ramach obchodzonego w środę (17.05) Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego lekarze przypominają, że profilaktycznie należy robić badania.

Około 30% Polaków ma nadciśnienie tętnicze. Jest to choroba bardzo podstępną, często niedająca objawów.

– Można mieć ciśnienie wysokie i tego nie wiedzieć i tego nie czuć – mówi prof. Edyty Zbroch, kierownik Oddziału Hipertensjologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. – Natomiast mogą się pojawić takie objawy jak bóle głowy, to takie sztandarowe, zawroty głowy, ogólne złe samopoczucie, bóle w klatce piersiowej, duszność czy zasłabnięcia. To wszystko może być spowodowane nadciśnieniem tętniczym, ale nie ma takiego objawu, który by rzeczywiście wskazywał, że jest to związane z wysokim ciśnieniem.

Nieleczone nadciśnienie tętnicze prowadzi do wielu powikłań, są to m.in. zawał, niewydolność nerek, udar czy miażdżyca, ponieważ powoduje uszkodzenia narządowe w całym organizmie.

Aby zachęcić białostoczan to badań, w najbliższą niedzielę (21.05) na Rynku Kościuszki w Białymstoku będzie można bezpłatnie zmierzyć ciśnienie, zrobić badanie EKG i pomiar glukozy. Akcja „Mierzenie ma znaczenie” będzie od 11:00 do 15:00. (hk)

Z pacjentkami Oddziału Hipertensjologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozmawiała Hanna Kość: