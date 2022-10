Miejski Dzień Seniora. Senior XXI wieku jest aktywny i rozwija swoje pasje

Październik 12, 2022

Miejski Dzień Seniora 2022 w Pałacu Branickich/ fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok Miejski Dzień Seniora 2022 w Pałacu Branickich/ fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Białostoccy seniorzy obchodzili w środę (12.10) swoje święto. Miejski Dzień Seniora w Auli Wielkiej Pałacu Branickich był okazją do spotkania oraz uhonorowania najbardziej aktywnych i zasłużonych osób działających na rzecz seniorów w naszym mieście. W tym roku prezydent Białegostoku wręczył specjalne podziękowania 50 osobom.

W Białymstoku mieszka prawie 296 tys. osób, z czego blisko 73 tys. to osoby w wieku +60 i więcej. Seniorzy stanowią więc niemal 25 procent społeczności naszego miasta. – Białystok wspiera starszych mieszkańców naszego miasta. Od lat działa Karta Seniora, powstają domy seniora, działa Rada Seniorów. Większość seniorów jest zadowolona z życia w naszym mieście. Aż 73 tysięcy osób to ok. 25 proc populacji naszego miasta. Życzę im zdrowia, by byli aktywni i aby nigdy nie czuli się samotni – mówił prezydent Tadeusz Truskolaski.

Białostoccy seniorzy zapewniają, że aktywność i rozwijanie pasji pozwala zachować doskonałe samopoczucie.

– Senior ma taki czas, że wszystko może, a nic nie musi. Naszym zadaniem jest aktywizowanie fizyczne i umysłowe, by wyciągnąć seniora z domu. Okazuje się, że seniorzy mają wiele talentów, a dzięki uniwersytetowi mogą odkrywać swoje pasje, poszerzać wiedzę. To senior XXI wieku. A Białystok jest otwarty dla seniorów – stwierdza Maria Szulga, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku.

Alicja Dargiewicz od lat uczęszcza na spotkania i zajęcia do klubu seniora przy ul. Białej. – Tam się zapomina o swoich troskach. Są zajęcia, w których uczestniczymy, rozwijamy swoje zainteresowania – stwierdza seniorka. Jej klubowa koleżanka Zinaida Jaroszewicz również podkreśla, że warto być aktywnym seniorem, bo to odskocznia od dnia codziennego, rozrywka i spotkania ze znajomymi.

Jak czas spędzają seniorzy? Antoni Mikłaszewicz, wiceprezes Stowarzyszenie Radość wylicza: – Organizujemy wycieczki, zebrania towarzyskie, wyjeżdżamy w plener, są rozrywki, a chętnych jest sporo. Szkoda że nie dostajemy dotacji i utrzymujemy się z własnych składek. Ale trzeba działać, bo ludzie są zadowoleni.

W Białymstoku aktywnie działa Białostocka Rada Seniorów, seniorzy spotykają się też w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Klubie Senior+ przy ul. Białej, działa Białostocki Klub Seniora w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej. A ponad 18,5 tysiąca białostoczan korzysta już z Karty Aktywnego Seniora ze zniżkami i ulgami dla seniorów. Osoby starsze uczestniczą również w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Zdrowego Seniora.

Miasto wspólnie z Fundacją „Spe Salvi” wspiera seniorów w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych. Z usług fachowców tzw. złotej rączki w 2021 r. skorzystało 286 osób, natomiast w pierwszym półroczu 2022 r. wykonano 319 usług. Osoby starsze korzystają z gminnych programów osłonowych, np. w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki czy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (at)

Miejski Dzień Seniora w relacji Anety Topczewskiej: