Miejsce pobytu w trakcie L4

Lipiec 12, 2022

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Przebywając na chorobowym trzeba zgłosić miejsce, w którym będziemy przebywać w trakcie powrotu do zdrowia. Taką informację umieszcza lekarz na zwolnieniu lekarskim.

Gdy zamierzamy skorzystać z chorobowego, warto zadbać o to, by lekarz wystawił zwolnienie na adres, pod którym będziemy przebywać w trakcie rekonwalescencji. W przypadku zmiany miejsca pobytu w trakcie zwolnienia należy w ciągu 3 dni poinformować o tym pracodawcę i ZUS. Unikniemy w ten sposób wielu kłopotów na przykład podczas kontroli zwolnienia.

– Coraz częściej zdarza się, że pracownik ZUS podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich nie zastaje chorego pod adresem wskazanym w zwolnieniu lekarskim. Jeśli chory zmienił miejsce pobytu w trakcie zwolnienia i w ciągu 3 dni nie zgłosił tej zmiany w ZUS-ie i u swojego pracodawcy, może stracić zasiłek chorobowy. A jeśli zasiłek został już wypłacony, to ZUS może zażądać jego zwrotu. – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS

Poza pracownikiem ZUS możliwość sprawdzenia miejsca pobytu pracownika na zwolnieniu mają też niektórzy pracodawcy.

– Uprawnienia mają pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłku chorobowego. Są sytuacje, kiedy do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby upoważnieni są także pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Dotyczy to przeprowadzenia weryfikacji w okresie, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy. – dodaje Katarzyna Krupicka

Adres pobytu może być inny niż zamieszkania, zameldowania czy ten, który jest podany w dokumentacji medycznej. (hk)