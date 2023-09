Międzypokoleniowy Klub e-Sportowy w Białymstoku

13 września, 2023

Uczeń Michał Łukaszewicz/Fot. A. Topczewska Uczeń Michał Łukaszewicz/Fot. A. Topczewska

To pierwsze takie miejsce nie tylko w Białymstoku, ale i w Polsce. Międzypokoleniowy Klub e-Sportowy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku jest już otwarty.

Projekt Międzypokoleniowego Klubu E-Sportowego zakładał kompleksowy remont części budynku, modernizację sieci, zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, mebli gamingowych i elementów aranżacji wnętrza. Chodziło o stworzenie miejsca do wspólnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanych e-sportem i e-marketingiem.

Klub będzie prowadził regularne, atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne i międzypokoleniowe spotkania, których celem będzie wykorzystanie zainteresowania młodzieży grami komputerowymi i przekucie tej pasji na umiejętności zawodowe (np. związane z zastosowaniem nowych mediów w marketingu wydarzeń e-sportowych, tworzeniem filmów, obróbką zdjęć, grafiką, prowadzeniem streamingu).

– To wyjątkowe miejsce i jesteśmy z niego bardzo dumni. Pomysł zrodził się wśród uczniów, nauczycieli, ale też w środowisku lokalnym – osób, które są wykluczone informatycznie i mają problem z poruszaniem się po ścieżkach internetu. Zadaniem tego klubu jest to, aby wspólnie ze sobą spędzić czas. To dotyczy nie tylko osób starszych ale i młodych. Udało nam się wyremontować miejsca, które jest teraz klubem i dostosować je też do potrzeb niepełnosprprawnych. Klub został wyposażony w profesjonalny sprzęt z najwyższej półki, chodzi o parametry komupterów i monitorów – mówi Mariusz Pęza, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.

– W trakcie godzin lekcyjnych w pomieszczeniu klubu będą odbywać się zajęcia szkolne, po lekcjach – zajęcia z e-sportu dla osób ze szkoły i spoza placówki. Będę pomagał tym, którzy na e-sporcie się nie znają – zapewnia Michał Łukaszewicz z klasy V informatycznej.

Zajęcia będą realizowane przez przedstawicieli pracodawców, start-upy, nauczycieli i studentów oraz młodych innowatorów. Koszt tej inwestycji, w które włączyło się Miasto Białystok, to prawie 525 tys. zł. W tym roku to program pilotażowy, z pełną ofertą klub bedzię działć w przyszłym roku. (at)